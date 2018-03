Selectie Lezingen

Den Haag

Op 23 sept (19u30) is het eerste NWO-Spinozadebat in poppodium Paard van Troje. Het motto is ‘Ongehoorde Kennis’. Prof. dr. Robbert Dijkgraaf verzorgt de aftrap van een debatreeks, die elke 3de dinsdag van de maand wordt gehouden. Paard van Troje, Prinsegracht 12, Den Haag. Prijs: €7 (excl. servicekosten). Res: www.nwo.nl/spinozadebat

Breda

Een speciale Literaire Openingssalon met A.F.Th van der Heijden t.g.v. het 20-jarig jubileum van de Stichting Literaire Activiteiten Breda is op 24 september (20u). Interview: Karel van der Gun, muziek: trio Jos van Assche. Kroonsael van Oncle Jean, Ginnekenweg 338 te Breda. Inl: 076-5654108.

Leiden

Bernice Notenboom geeft 21 september (14u) een lezing in Naturalis over de gevolgen van klimaatverandering in de poolgebieden. Met beelden van de Zuidpool en de Inuit op Groenland. Naturalis, Leiden. Inl: www.naturalis.nl

Amsterdam

In Café Europa zullen dit najaar, tijdens het Franse voorzitterschap van de EU, vier debatten plaatsvinden onder de naam ‘Pays-Bas: douze points!’ Alle debatten zullen van commentaar worden voorzien door cultuurhistoricus Thomas von der Dunk. In de eerste aflevering op 23 september (20u) wordt gedebatteerd over de bewaking van de privacy in Europa tussen Peter Hustinx en Alexander Pechtold (D66). De volgende cafés zijn op 14 okt, 11 nov en 9 dec. Felix Meritis, Keizersgracht 324, A’dam. 020- 6231311 www.felix.meritis.nl

Utrecht

Studium Generale Utrecht organiseert een lezingenserie met als titel ‘Waar gebeurd’. In deze serie komen historici aan het woord over geschiedenis als literair genre. Frits van Oostrom verzorgt 23 september (20u) de eerste lezing in de reeks. Aula van het Academiegebouw te Utrecht. www.sg.uu.nl

Amsterdam

ARCAM organiseert 23 september (20u) een verhalenavond over Amsterdam Zuidoost. De stedebouwkundige en architectonische vernieuwing is bijna voltooid, maar hoe zit het met de ziel van de buurt? Met inleidingen van o.a. Hannah Belliot, Dirk Frieling, Els Verdonk en Joop de Haan. De Kandelaar, Bijlmerdreef 1239, Amsterdam Z.O. Res arcam@arcam.nl

Amsterdam

De filmclub is het waargebeurde verhaal van een vader (filmcriticus David Gilmore) die zijn zoon voortijdig van school laat gaan – op voorwaarde dat hij drie films per week ziet. Samen zien ze alles, van Apocalypse Now tot Last Tango in Paris. En via de films raken ze in gesprek over het leven – over meisjes, muziek, werk, geld, drugs, liefde en vriendschap. Op 22 september (20u) vertelt David Gilmour aan de hand van filmfragmenten over zijn boek. Moderator Peter de Bruijn, filmredacteur NRC Handelsblad. Filmmuseum, Vondelpark, Amsterdam. Entree €7,80 Vrienden van het Filmmuseum €4,50.

Rotterdam

Salima Belhaj (Gemeenteraadslid Rotterdam, D66) en Sander de Kramer gaan 21 september (16u30) in gesprek met twintigers, dertigers, veertigers t/m zeventigers over het Earth Charter. Hoe zet je idealen over vrede, duurzaamheid en gerechtigheid om in praktische veranderingen in je eigen Rotterdamse leefwereld? Cinerama Filmtheater, Westblaak 18, Rotterdam. Toegang: gratis. Res: info@huisvanerasmus.nl

Leiden

Rascha Peper schrijfster van Russisch Blauw, Rico’s vleugels, Wat scheep gaat en Vingers van marsepein is 25 september (20u15) te gast in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht. Burcht Literair, in de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht, Burgsteeg 14, Leiden. Inl: 071-514 23 89. Res: burcht.literair@yahoo.com