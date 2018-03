Selectie Kinderen

Overveen

In de duinen rondom Duincentrum De Zandwaaier gebeuren er zondag 21 september rare dingen … Tijdens een tocht van twee uur leren kinderen allerlei heksenkunsten zoals vliegen op een bezem, het brouwen van een heksendrank en andere heksentoeren. Neem een glazen fles of potje met deksel mee. Voor moeder en dochter of oma (broertjes of vaders mogen stiekem ook wel mee…). Vertrekpunt: Duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg. Start: vrije inloop van 11u tot 15u. Deelname € 5 per kind (€ 3 per kind voor leden van Natuurmonumenten). Ouders gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Inl 023-5411129 (niet op ma.) of www.npzk.nl.

Den Haag

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens komt zondag naar het Kinderboekenmuseum met zijn nieuwe theatervoorstelling Het geheim van meester Jaap en andere verhalen. Meester Jaap, lief maar soms ook een beetje onhandig, vertelt, speelt en zingt over zijn schoolverhalen en de Bende van de Korenwolf. Ook is er aandacht voor Vriens’ nieuwste boek Oorlogsgeheimen.Samen met percussioniste Fredrike de Winter en theatermaker Casper Vriens maakt Jacques Vriens een familievoorstelling vol verhalen, muziek en verbeelding. Ook zal Jacques Vriens signeren en kunnen bezoekers naar de expositie Geheimen om een kijkje te nemen in Hotel de Korenwolf, de werkkamer van Jacques Vriens of plaats te nemen in het klaslokaal van meester Jaap. Zo 21 sept 14u voor kinderen vanaf 8 jaar in het Kinderboekenmuseum, Prins Willem-Alexanderhof 5. Toegang: € 5. Res 070-3339666 of info@nlmd.nl

Amsterdam

Op het Forteiland Pampus is nog de hele maand september een nieuwe speurtocht met als thema ‘Zoeklicht’. Kinderen gaan met speciale lampen op zoek naar verborgen teksten in het fort. En zondag 21 september – na aankomst van de veerdienst van 10u30 – is de familievoorstelling Don Quichot en de Goudgravers (voor kinderen vanaf 5 jaar). Ook is op Pampus een oud-Hollandse Dag met spelletjes, het Pampuskoor en hapjes en drankjes. Inl www.pampus.nl of 0294-262326

Hilversum

In Museum Hilversum is deze week de expositie over de Erfgooiers geopend. Dat waren Gooise boeren die vroeger leefden van wat de landbouwgronden rondom Hilversum opbrachten. Zij bewerkten de gronden en lieten schapen grazen op de heidevelden. ’s Nachts verbleven die schapen in een schaapskooi, zoals dat nu ook nog gebeurd. Zondag 21 september is er een workshop voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die voor die schapen een kooi gaan ontwerpen. Een nieuwe schaapskooi, één die bijvoorbeeld onbrandbaar is, of waar de schapen iets bijzonders kunnen doen. Zo 21 sept 14u in Museum Hilversum, Kerkbrink 6. Kosten €7,50 res 035 6292826 of museumhilversum@hilversum.nl.

St Jansklooster

Kinderen vanaf 8 jaar die wel van een natuuravontuurtje houden kunnen vrijdagavond 26 september mee met de WILDnacht. De avond begint met een vaartocht vanuit Bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster. Onderweg worden er met een batdetector vleermuizen gespot. Ook sterren kijken staat op het programma. De WILDnacht duurt van 21u tot 23u. Per kind/groepje kinderen mag één ouder mee. Warme kleding en eventueel regenkleding aanbevolen. Ook een verrekijker kan handig zijn in het maanlicht. Deelname kost € 5 voor leden van WILDzoekers en Natuurmonumenten en € 7 voor niet-leden (gepast betalen). Res 0527-246644 of www.natuurmonumenten.nl.