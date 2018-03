Selectie Film

Utrecht

Op 24 september opent het Nederlands Filmfestival in Utrecht met Het nieuwe leven, de nieuwe film van Robert Jan Westdijk. Daarnaast zijn er dit jaar een uitzonderlijk aantal nieuwe Nederlandse films te zien, met onder meer Vox Populi van Eddy Terstall, over een linkse politicus die bezwijkt voor het populisme, met onder meer Johnny de Mol en Tara Elders. Daarnaast is Het zusje van Katia te zien, de nieuwe film van Maaike de Jong. T/m 3 okt. Inl. filmfestival.nl

Bienvenue chez les Ch’tis

Na het overrompelende succes van Bienvenue chez les Ch’tis van de populaire komiek Dany Boon in Frankrijk, zullen de komende jaren ongetwijfeld vele varianten en remakes volgen. De formule is makkelijk te kopiëren: hoofdpersoon moet verhuizen naar een onaantrekkelijke uithoek van het land, in dit geval in Noord-Frankrijk, maar ontdekt daar dat het leven en de mensen helemaal niet zo achterlijk en akelig zijn als hij had vermoed. Regie: Dany Boon. In 15 bioscopen.

Calimucho

Eugenie Jansen presenteert een wonderbaarlijke mix van feit en fictie, fantasie en waargebeurde verzinsels in de piste van Circus Harlekino. Ze neemt ons mee naar een verlopen familiecircus en tovert daar een verzonnen verhaal tevoorschijn. Over Dicky, de dochter van de directeur, die na de dood van haar zus met haar zwager Willy is gaan samenleven en een moeder voor zijn zoontje Timo is geworden. Moet zij kiezen voor de plicht en volgt zij haar hart met de Tunesische tentenbouwer Tarek? Regie: Eugenie Jansen. In 8 bioscopen.

Elegy

De romans van Philip Roth zijn rauw en direct, staan bol van razernij en woede, maar de films naar zijn boeken zijn vaak juist ingetogen en smaakvol. Ook Elegy, naar Roths novelle The Dying Animal, is onderdeel van dit beschavingsoffensief. Ben Kingsley speelt een beroemd academicus (David Kepesh), die er een gewoonte van heeft gemaakt zijn net afgestudeerde studentes te verleiden. Totdat hij op een dag Consuela ontmoet (Penélope Cruz). Kepesh raakt in de ban van haar schoonheid en van haar traditionele opvattingen, als kind van Cubanen die voor Castro zijn gevlucht. Maar dan slaat het noodlot toe: Consuela krijgt borstkanker. Elegy is kalm, volwassen en beschaafd – alles wat een roman van Philip Roth niet is. Regie: Isabel Coixet. Met: Ben Kingsley, Penélope Cruz, Dennis Hopper. In 17 bioscopen.

De brief voor de koning

Regisseur Pieter Verhoeff heeft op voorbeeldige wijze een van de populairste Nederlandse jeugdboeken ooit verfilmd. Zijn versie van De brief voor de koning is een warme avonturenfilm geworden, waarin de actie nooit de menselijke kant overschaduwt. Yannick van de Velde is een overtuigende Tiuri, die eerst aarzelend maar steeds zelfverzekerder de opdracht aanvaardt waar ridder Edwinem voor vermoord is. De brief voor de koning. Regie: Pieter Verhoeff. Met: Yannick van de Velde, Quinten Schram, Rüdiger Vogler, Victor Reinier, Daan Schuurmans. In 80 bioscopen

Il y a longtemps que je t’aime

De film begint met het beeld van een vrouw die rookt in een bar op het vliegveld. Ze wordt opgehaald door haar jongere zus Leá. Juliette is na jaren ontslagen uit de gevangenis waar ze zat voor de moord op haar zoontje. Ze moet in het reine zien te komen met het verleden. Regie: Philippe Claudel. Met: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Frédéric Pierrot. In: 24 bioscopen.