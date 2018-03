Selectie Diversen

Amsterdam

Op 20 september kan iedereen meedoen aan een werkdag in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Amerikaanse vogelkers is een plaag in de duinen en dat zijn geen struiken meer maar echte bomen. En deze bomen moeten het open duin uit. Kom met de fiets of neem de fiets mee. Er zijn ook een aantal fietsen te leen. Inl: 023-5351239.

Rotterdam

Met een muziekspektakel door blazers en slagwerkers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Fort van de Verbeelding worden de Zuiderparkspelen 21 september om 11u30 geopend. Hierbij krijgen de muzikanten ondersteuning van bezoekers die meespelen met betonmolens en steigerpijpen. Wie zin heeft om op een eigen instrument mee te spelen kan al vanaf 10u in het park oefenen voor het openingsconcert. Ook kunnen bezoekers meebouwen aan reusachtige bamboetorens onder begeleiding van kunstenaar Antoon Versteegde, golf spelen, genieten van de Argentijnse Tango uitgevoerd door Cuartito Azul, naar een roofvogelshow kijken of aan een tokkelbaan vlak boven het water zweven. Circus Rotjeknor geeft workshops en er zijn voorstellingen van theater Hilaria en het Sprookjestheater. Zuiderparkspelen: ingang Oldegaarde bij het restaurant Meerzicht. Van 11u30-18u. Inl www.zuiderparkspelen.nl

Flevoland

Natuurmonumenten houdt zaterdag 20 september een excursie in natuurgebied Harderbos, een bos met vogelrijke plassen. Ga mee met de boswachter en geniet van de vele vogels die er gedurende hun najaarstrek even uitrusten. De excursie start om 10u, duurt ongeveer twee uur en start bij de parkeerplaats bij de hoofdingang van het Harderbos, Karekietweg. Aanmelden kan via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda en 0341-426666. Deelname leden van Natuurmonumenten € 4, niet-leden € 7.

Nederland

Elf landschappen organiseren zondag 21 september voor de vijfde keer Lopen in het landschap. Op die dag staan op locaties in het hele land gidsen klaar om wandelaars (gratis) mee te nemen de natuur in. De wandelingen zijn geschikt voor jong en oud en duren ongeveer 1,5 uur. Inl www.lopeninhetlandschap.nl

Amsterdam

Vijf Amsterdamse antiquariaten presenteren hun specialisme bij de Bijzondere Collecties. Dit gebeurt in de vorm van lezingen door een onderzoeker of door de antiquaar zelf. De cyclus start 26 september van 15u30-17u wanneer ook de Boekenmarkt op het nabijgelegen Spui wordt gehouden. Op de eerste lezing vertelt Antiquariaat Gerits & Zn over uitgever Jan Rieuwertsz, die een belangrijke rol gespeeld heeft bij het verspreiden van de radicale ideeën van Spinoza en andere grote 17de eeuwse denkers. Op vr 26 sept, 3, 10 en 24 okt, do 16 okt. Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129 (naast het Allard Pierson Museum). De toegang is gratis. Inl 020-525 7300.

Maastricht

Intro in situ presenteert tijdens het festival Musica Sacra een performance met een beeld- en muziekverhaal over de legende van Sint Hubertus. Beeldend kunstenaar Rinke Nijburg en componist Andries van Rossem maken op basis van de beroemde transcripties van vogelzang door Olivier Messiaen en de vogeltekeningen van John James Audubon, een voorstelling in de tot een bos omgetoverde huislocatie van Intro in situ. Werkplaats Intro in Situ, Capucijnengang 12, op 20 sept van 16u-16u45 en 20-20u45 en 21 sept 16-16u45. Toegang € 5. Res www.musicasacramaastricht.nl en inl www.introinsitu.nl.