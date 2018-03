Schitterend geregisseerde hoeden

Le Doulos

Regie: Jean-Pierre Melville

€ 29,90 ****

Het Franse woord ‘doulos’ is dieventaal en volgens een tekst aan het begin van Jean-Pierre Melville’s Le doulos (1962) heeft het twee betekenissen: het is een hoed, maar ook een misdadiger die met de politie samenwerkt. Met die dubbele betekenis speelt Melville voortdurend in zijn eerste echte misdaadfilm.

In de Parijse onderwereld moet de pas vrijgelaten misdadiger Serge Reggiani op zoek naar de ‘doulos’ die een door hem geplande inbraak deed mislukken.

Ook letterlijk zijn de hoeden altijd aanwezig, zelfs als de gangsters zich binnenshuis bevinden. Ze schuiven hun hoed soms nonchalant naar achter, of verbergen hun ogen in de schaduw van de rand. Een agent vernedert een geboeide arrestant door hem zijn hoed af te zetten, een misdadiger zet zijn hoed goed voor hij een moord pleegt.

Die schitterende hoedenregie is vooral zo opmerkelijk, vertelt Volker Schlöndorff, Melville’s assistent, in een interview op de dvd, omdat in de periode waarin de film speelt helemaal niemand in Parijs een hoed droeg.