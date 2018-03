circa 20 salieblaadjes1 potje in zout ingemaakte ansjovisfilets of 2 blikjes ansjovisfilets op olie150 g bloem2 eierenscheut pils of waterzoutzonnebloem- of olijfolie

Na terugkeer van vakantie blijkt de kruidentuin in een oerwoud veranderd. Alles is enorm gegroeid, behalve de basilicum die gewoonlijk binnen voor het keukenraam staat, maar voor een maand naar buiten verhuisde. Zoals elk jaar verwoeste de Hollandse regen de delicate basilicumblaadjes. Aan salie, waarvan je minder gebruikt dan van basilicum, echter géén gebrek.

In de Italiaanse keuken wordt het blad van de salvia verwerkt tot smakelijk hapjes. De blaadjes van de plant worden in hete olijfolie krokant gebakken en bijvoorbeeld op een pastagerecht of salade gelegd. Een bekend gerecht is het dunne lapje kalfsvlees waarop eerst een plak rauwe ham wordt gelegd en vervolgens een salieblaadje dat met een prikker aan beide vlezen wordt vast gestoken. En niet te vergeten de saltimbocca: plakjes mozzarella worden voorzien van een salieblad, dan in een dun lapje kalfsvlees gerold en vervolgens gebakken.

Vandaag een gerecht, nou ja, een hapje bij de borrel, salvia fritta, dat bestaat uit door een niet te dik beslag gewentelde salieblaadje waar een stukje ansjovis tussen is gelegd. De in zout ingemaakte ansjovissen worden eerst in water ontzout. Vervolgens schoongemaakt, van de graat ontdaan en in stukjes gesneden. In plaats van ontzoute stukjes ansjovis kunnen er in de volgende variatie ook uitgelekte ansjovisfilets uit blik worden gebruikt. Maak eerst het beslag. Klop de eieren los. Voeg bloem en zout toe en net zoveel water of bier als nodig is om een mooi, niet te dik beslag te krijgen dat aan de salieblaadjes blijft hangen. Leg een uitgelekt ansjovisfilet op een salieblad. Leg er een blad bovenop en druk goed aan. Steek het pakketje eventueel vast met een cocktailprikker. Dompel steeds enkele pakketjes in het beslag en bak ze krokant in een koekenpan in de hete olie. Schep ze uit de olie op keukenpapier en laat even uitlekken. Eventueel kan de ansjovis vervangen worden door een klein, dun plakje Parma ham.

Anne Scheepmaker

