Sallie Harmsen kan de rode loper op

Sophia: ‘Sallie heeft een mooi gezichtje en een goed figuur; ze kan veel kleding hebben. Volgens mij is ze heel creatief, en daardoor ook in voor wat apartere dingen. Zo zie ik haar wel lopen met de megagrote kanten oorbellen of de zwarte jurk met groene stippen. De bonten bolero lijkt heel chic, maar met een lange top en jeans kun je hem ook op een meer casual manier dragen. Hetzelfde effect hebben een dikke maillot of een vest bij een jurkje. Om het een beetje stoer te houden kun je het leren jasje combineren met een wat liever jurkje, zoals het jurkje met de lagen. Juist zo’n tegenstelling van vrouwelijk en stoer is leuk voor Sallie. Ook het hoedje en de hoge zwarte pumps maken het geheel stoerder. De lange groene jas, mooi over een jurkje, heeft als grappig detail de gesp met een autogordel.’ (EF)

STYLING Sophia van den Hoek

ILLUSTRATIE Evalien Lang