Het rustige en droge najaarsweer houdt voorlopig nog even aan. Tijdens heldere nachten koelt het dan flink af. Morgen is het opnieuw zonnig, maar in de loop van zondag neemt de bewolking toe. Begin volgende week verlopen de bewolktere nachten minder fris en is het overdag met minder zon toch een graadje warmer.

Afgelopen nacht was het opnieuw koud. Het heeft op diverse plaatsen landinwaarts dichtbij de grond licht gevroren. Vanavond koelt het ook weer snel af. Tijdens de komende heldere nacht komt het weer op veel plaatsen tot vorst aan de grond. De minimumtemperaturen op waarneemhoogte, een meter vijftig, dalen tot dichtbij het vriespunt. Morgenochtend begint het weekend weer fris met plaatselijk een paar dichte mistbanken. Omdat de zon morgen nauwelijks iets in de weg wordt gelegd weet de temperatuur ’s middags op te lopen naar 17 of 18 graden. Voor het gevoel is het nog wat warmer omdat het nauwelijks waait.

Na opnieuw een koude nacht is het zondag in eerste instantie nog zonnig. Vanuit Duitsland trekken echter in de loop van de dag steeds meer wolkenvelden het land binnen. Toch wordt het op veel plaatsen net een graadje warmer.

Volgende week blijft het rustig en droog weer. Tot en met woensdag zijn er vrij veel wolkenvelden. Vanaf donderdag schijnt de zon weer vaker en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 graden in Limburg.