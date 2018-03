Rusland moet naar lange termijn kijken

De Russische centrale bank worstelt met een dilemma. De financiële crisis heeft ongenadig toegeslagen, waardoor het broze banksysteem op zijn grondvesten staat te schudden, net nu geopolitieke onzekerheden de risico’s voor het land hebben vergroot. Tegelijkertijd valt de omhoogschietende binnenlandse inflatie samen met de dalende olieprijzen. Die economische rampspoed bedreigt zowel de sociale rust als het tot nu toe stijgende overschot op de handelsbalans.

Geconfronteerd met het gevaar van een ineenstorting, nu de beurzen van het land donderdag voor de derde dag op rij gesloten waren, heeft de Russische centrale bank gedaan wat andere centrale banken in de rest van de wereld al het hele jaar hebben moeten doen – geld in het systeem injecteren, en duimen. De Russische centrale bank hoopt wellicht dat zij doeltreffender kan opereren, dankzij de gebreken van het systeem waarop zij toezicht uitoefent – haar grote afhankelijkheid van de overheid en het feit dat de grootste drie banken van het land staatseigendom zijn.

Daarom pompt zij voor 1,7 miljard euro aan staatsfondsen in de Grote Drie. Terwijl zij hoopt dat het geld zal doorsijpelen naar andere banken en de marktrente zal verlagen, moet de centrale bank brandjes blussen als de dreigende ineenstorting van KIT Finance, een middelgrote zakenbank die uiteindelijk misschien kan worden gered door een dochter van Gazprom. Op haar beurt trekt de Russische regering nog eens 14 miljard euro uit ter ondersteuning van de markten.

Het extra geld zou kunnen leiden tot een stijging van de inflatieverwachting van de centrale bank met minimaal 1 procentpunt dit jaar – waardoor zij op 12 procent zou uitkomen. De steun komt nadat de bank deze zomer diverse miljarden heeft uitgegeven aan pogingen tot het stutten van de roebel, die te kampen had met kapitaalvlucht en het opdrogen van de zogenoemde carry trade (waarbij beleggers profiteren van de renteverschillen in afzonderlijke landen). Bovendien is het Russische banksysteem op de Grote Drie na nog steeds hopeloos gefragmenteerd, ondoorzichtig en kwetsbaar.

Rusland heeft tenminste een conservatief begrotingsbeleid gevoerd. Maar de regering is in de verleiding haar opgespaarde kapitaal te gebruiken om de markten een steuntje in de rug te geven, en de centrale bank heeft de neiging haar reserves aan te wenden om de afkalving van de roebel een halt toe te roepen. Dat zijn allemaal kortetermijnoplossingen. Zelfs als zij zouden helpen, heeft Rusland behoefte aan een langetermijnhervorming van zijn financiële systeem.