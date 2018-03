Romeo en Julia op vijftig manieren Rotterdam In De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg is Romeo en Julia te zien. Het Nature Theater of Oklahoma vroeg per telefoon aan vijftig mensen om het verhaal van Romeo en Julia na te vertellen. Dat resulteerde in vele verschillende versies, verrassende plotwendingen en zelfs nieuwe personages. Van dezelfde groep een solo van een man die Rambo op eigen wijze navertelt. In Loan Shark speelt Chris Kondek live met de geldmarkt. En in Bleib spelen vijf Mechelse herders mee, 22 jaar na Wim T. Schippers. T/m 28 sept. Inl www.rotterdamseschouwburg Anne Gridley and Bobby Johanson in Romeo and Juliet by Nature Theater of Oklahoma

