Rockjazz bij feest Try Tone

Concert: Trytone Jubileum Festival. Gehoord: 18/9 BIMhuis, Amsterdam. Vervolg: vanavond in BIMhuis en Paradox, Tilburg en 20/9 SJU Jazzpodium, Utrecht.

De subsidieaanvraag van Try Tone is door het Nederlandse Fonds voor de Podiumkunsten dan niet gehonoreerd, de stichting viert toch zijn tienjarig bestaan.

Gisteren opende het Try Tone Festival in het Amsterdamse BIMhuis, een avond die werd afgesloten door het gezelschap Tetzepi, dat is gelieerd aan Try Tone en dat bestaat uit veertien muzikanten en een dirigent.

Tetzepi begon met hetzelfde repertoire dat vorig jaar op de lessenaars stond. Dat bestaat uit meerdelige, nogal complex geschreven stukken die helaas ook ingewikkeld klonken. Het tienjarige bestaan mocht dan een feest zijn, Tetzepi mag muzikaal best wat feestelijker.

Het kwartet van de Argentijnse Amsterdammers Guillermo Celano (gitaar) en Marcos Baggiani (drums) speelde een aantrekkelijke set waarbij het geleende repertoire het meest overtuigde. Zoals No Moe van Sonny Rollins, dat heel levendig werd gedeconstrueerd en een wonderlijk poëtische versie van de oude (film)hit Ojos Verdes uit 1929 met zeer genuanceerd snaren- en pedaalspel van Celano.

Diens collega Frank Wingold van het trio AGOG ging aan het begin van de avond verder in de richting van hardrock en zelfs heavy metal en werd daarbij krachtig ondersteund én uitgedaagd door basgitarist Mark Haanstra en drummer Joost Lijbaart.

Vrije rockjazz met een helder hoofd, daarvoor is nog plaats genoeg.