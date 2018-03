Ring actrices

In zijn aardige stukje over de Paul Steenbergenpenning (CS 12/9) blijkt Ron Rijghard slachtoffer te zijn geworden van de door hemzelf gesignaleerde onderwaardering van doorgeefprijzen. Er bestaat namelijk wel degelijk een vrouwelijke variant. De Theo Mann-Bouwmeesterring bestaat al sinds 1911 en is daarmee de oudste nog bestaande toneelonderscheiding van Nederland). Sinds 1994 is de ring in handen van Anne-Wil Blankers. Een (zeer informele) enquête op de website Moose wijst uit dat het ongeduld over het doorgeven van deze ring groot is. Elsie de Brauw mag zich de meest populaire kandidaat mag noemen. Overigens kan ik me zeer vinden in Rijghards suggestie dat critici ring en penning standaard moeten noemen in recensies. Ik zal in mijn werkzaamheden proberen daaraan gehoor te geven.

Redacteur Moose en toneelrecensent van Het Parool