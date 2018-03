Retrospectief rond Steve Reich Rotterdam De Amerikaanse minimal-componist Steve Reich is het middelpunt van zes concerten die in Rotterdam worden gewijd aan hem en aan collega-componisten: Terry Riley, MacMillan en Simeon ten Holt. Steve Reich komt zelf naar het openingsconcert en speelt slagwerk bij het DoelenEnsemble, het DoelenKwartet en de Slagwerkgroep Den Haag olv Arie van Beek. Op het programma: Clapping Music, Different Trains, Music for Pieces of Wood en Tehelim. Steve Reich: 24 sept 20u15 De Doelen Rotterdam res. 010 2171717. Serie t/m 4 april. Steve Reich FOTO: Los Angeles Master Chorale

