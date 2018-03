Restaurant in Parijs stuurt illegalen weg

Parijs. De illegale immigranten die woensdag meerdere salons in het chique Franse restaurant ”La Tour d`Argent” in Parijs bezetten (zoals gisteren te zien was op de pagina`s In Beeld in nrc.next)zijn uitgezet door de directie. De voornamelijk Malinese mannen eisten dat zeven werknemers die met valse papieren een baan hadden gekregen een werkvergunning zouden krijgen. Ook deze zeven werknemers werden gisterochtend het pand uit gezet. De directie heeft naar eigen zeggen bij de gemeente een aanvraag voor hun legalisatie ingediend. De mannen zouden hun baan terugkrijgenzodra hun papieren zijn geregeld. Volgens het restaurant is alles rustig verlopen omdat de stakers inzagen dat het belangrijk was ”dat het klantenbestand in stand bleef”