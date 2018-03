Red je relatie, chanteer je vriendin

Stel: je zit gezellig met je partner op de bank. Ivo Niehe op tv, knorrende kat op schoot, een warme waterkruik onder de voeten. Alleen een kopje thee ontbreekt nog aan het huiselijk geluk. Je vraagt je partner om een kopje thee. Wat gebeurt er?

a. Nog voor je je zin hebt afgemaakt springt je partner in één sierlijke beweging van de bank, stiefelt op kousenvoetjes naar de keuken om je even later met een dienblad vol koekjes, heet water en de complete doos met theesmaakjes te verrassen.

b. Je partner kijkt je vol ongeloof aan en dirigeert jou op subtiele wijze naar de keuken. Voor je het weet sta je zelf aan de afwas, onder het mom van ‘dit is hier geen hotel’.

Kies je optie a? Stop dan met lezen. Dit artikel is niet voor jou bestemd: je hebt je partner keurig afgericht.

Kies je optie b, lees dan verder. Je zit onder de plak en bent hoogstwaarschijnlijk man. Je kunt wel wat tips over het manipuleren van je partner gebruiken.

Onder de plak. Onder mijn (mannelijke) vrienden heet dat whipped. Afgeleid van to whip, de zweep erover; een vereenvoudigde versie van pussy whipped.

In mijn eigen vriendenkring heeft onvrede over whipped situaties jaren geleden al plaatsgemaakt voor wederzijds begrip. Dat gaat zo:

- Hé, vanavond pokeren bij Boris. Ga je mee?

- Goed idee! Zou graag willen, maar eh…, heb eigenlijk al min of meer afgesproken.

- Hoe bedoel je?

- We zouden eigenlijk vanavond een filmpje gaan kijken en ik zou voor d’r gaan koken.

- Je bedoelt: whipped?

- Uhm… Ja, nou ja. Ja, eigenlijk wel ja. Whipped.

- Oh, oké. Geen probleem. Volgende keer beter.

Functie van elkaar zo nu en dan ‘whipped’ noemen: het houdt je bij de les. Noodzakelijk. Want juist dát blijkt na een telefoontje met relatietherapeut Patrick Hoogendoorn (adviesbureau Sjomi) het grote verschil tussen de wijze waarop mannen en vrouwen hun partner weten te beïnvloeden. Hoogendoorn: ‘Manipuleren doen we allemaal weleens. Maar mannen doen het vaak lomp, zichtbaar. Hun mogelijkheden zijn beperkter, waardoor ze eerder met de vuist op tafel slaan. Vrouwen kunnen hun emoties doorgaans beter inzetten, denken strategischer en weten hun partner zo ongemerkt te bespelen.’

Hoe ze dat doen? Ik vraag het mijn vriendin, maar die ontkent. Bovendien weigert ze het prijsgeven van elke tactiek, zodat er maar één ding opzit: het ‘de vrouw’ op straat vragen. Locatie: tussen de fondsenwervers op een hoek van de Amsterdamse Kalverstraat. Op zoek naar paraderende vrouwen met grote zonnebrillen.

De eerste, Marjolein (23), student, lang zwart haar, zwarte trenchcoat, is meteen raak. Als Marjolein wil dat haar vriend gaat afwassen, gebruikt ze de volgende constructie: ‘Vriendjes van vriendinnen wassen wél altijd af. Waarom jij niet?’ Werkt dat niet, dan wordt ze boos: ‘Daar kan hij niet tegen, haha. Doet-ie álles. Om ruzie te vermijden.’

Emotionele chantage in een relatie moet kunnen, vindt Marjolein. Want ze méént het niet. ‘Ik doe het alleen maar om er iets mee te krijgen.’

Even later komt Cherry (34) langsgelopen. Zelf is zij geen manipulator, zegt ze. Maar ze kent wel voorbeelden. ‘Ik zat eens op een bankje, wachtend op de trein. Er kwam een bejaarde man naast mij zitten. Ruimte genoeg, maar het was duidelijk dat hij naast een jong groen blad wilde zitten. Zijn vrouw reageerde direct. Kort en krachtig: ‘En dat na veertig jaar huwelijk...’, verder niets. Waarop hij opstond en een arm om haar heen sloeg: ‘Oh lieverd toch’.’

Niet de ideale manipulatietechniek, vindt passant Linda (22), een roodharige tv-verslaggeefster. Linda: ‘De oude mevrouw gaf haar man een teken van jaloezie, van onderdanigheid. Dat moet je een man niet gunnen.’

Hoe het spelletje dan wel gespeeld dient te worden? Na ervaring met twee exen zal Linda’s volgende prooi aan een tweestappenmodel worden onderworpen.

Stap één is de observatiefase. Duur: circa een maand. Doel: dominantie-onderzoek. Linda: ‘Zeg heel simpel, ‘ik wil thee’ en kijk hoe de ander reageert. Een onderdanig type zet direct thee. Een dominant type zal blijven zitten, zeggen ‘ik ben je schoothondje niet’ en er een grapje over maken. In het tweede geval is het zaak niet te forceren: je wilt je relatie in dit stadium niet op het spel zetten.’

Stap twee is de testfase. Duur: twee maanden. Doel: opmaken van de machtsbalans. Linda: ‘Nu ga je kijken hoever je kunt gaan. Je zegt opnieuw ‘ik wil thee’. Weigert het onderdanige type, word dan boos: ‘Vroeger zette je altijd thee. Waarom nu ineens niet meer?’ Bij een dominante partner doe je in zulke situaties zielig, zet je puppy-oogjes op: ‘Wat heb ik gedáán? Is er iets mís?’’

Na deze fase is de macht binnen de relatie definitief verdeeld en zullen verworven rechten niet snel worden aangevallen. Al is er volgens Linda nog altijd één manipulatietechniek die in dit stadium als breekijzer kan dienen: straffen. ‘Dat werkt altijd. Mannen zijn net honden.’

Straffen is ook de specialiteit van twee studentes die uit angst voor ontmaskering door hun vriend volledig anoniem willen blijven. Hun wapenarsenaal: de jongen van aandacht onthouden (‘Dus niet zelf bellen. Dit is wel een enge tactiek’) of de relatie kortdurend verbreken (‘Dit werkte goed, eindelijk werd mijn vriendje wakker’).

Zelfs het doorgaans belangrijkste kritiekpunt, dat vriendjes te weinig aandacht geven, is met straf(dreiging) eenvoudig van tafel, weten ze. ‘Laatst nog, zei ik heel eerlijk tegen mijn vriendje: ‘Luister, ik krijg de laatste tijd veel aandacht van andere jongens. Normaal heb ik daar geen moeite mee, maar nu vind ik dat fijn, merk ik. Blijkbaar heb ik meer aandacht nodig. En als jij me die niet geeft, zoek ik die wel bij een ander’.’

Een alternatief machtsmiddel, fluisteren ze, is de ‘pikstraf’: de partner geen seks gunnen. ‘Wij doen dat niet hoor. Dit horen we van vriendinnen. Bovendien heb je ook jezelf ermee.’

Kan het erger? Ja. Daar zijn alle ondervraagden het over eens. Pikstraf is erg, maar het meest effectief? Dat is toch echt dreigen met Het Gesprek. Linda: ‘Elke jongen zal Het Gesprek zo lang mogelijk uitstellen, zelfs tot hij de ander eigenlijk allang kwijt is.’

Het Gesprek? ‘Ja, het moment dat je als vrouw de vraag aan de orde stelt: hoe gaat het nou met ons? Voor dat moment zijn jongens echt vréselijk bang.’

Zover willen we het niet laten komen. Alternatief: de tegenaanval. Red je relatie, chanteer je vriendin! En bestudeer daartoe Emotional Blackmail van Susan Forward, het standaardwerk over chanteren. Oorspronkelijk bedoeld voor slachtoffers, maar ook een prima handboek voor de beginnende chanteur.

Een goede chanteur, vertelt Forward, speelt in op drie basisemoties: angst, plicht en schuld.

Het gebruik van angst als chantagemiddel komt neer op: ‘Doe wat ik zeg, anders verlaat ik je, hou ik niet meer van je, schreeuw ik tegen je of word ik boos’. Probeer het vertrouwen dat de ander in je had om een méér dan oppervlakkige relatie aan te gaan, te misbruiken. Gebruik gevoelige informatie over de ander als munitie, zodat je weet voor welke ‘als-danconstructie’ zij het meest angstig is.

Combineer het genereren van angst met het inspelen op andermans plichtsbesef. Wees zelf genereus, maar zie je eigen ‘offers’ in de relatie als een lening met een flinke rente. En leg daar de nadruk op. Benadruk hoeveel jij voor de ander over hebt en hoeveel je voor de ander in het verleden hebt gedaan. Je partner zal zich verantwoordelijk voelen, jou willen ‘terugbetalen’ en doen wat jij zegt. Belangrijk bij deze techniek, schrijft Forward, is wel dat je goed onthoudt welke ‘giften’ je zelf hebt gedaan.

Voeg ten slotte nog een vleugje schuldgevoel toe en zie daar de ideale cocktail voor effectieve emotionele chantage. Reageer teleurgesteld op gedragingen van de ander, zodat de ander zich schuldig voelt. Kwijn weg in zelfmedelijden en leg de verantwoordelijkheid van jouw misère bij de partner, neerkomend op ‘Ik voel me klote en het is allemaal jouw schuld’. Mensen zijn volgens Forward dan al gauw geneigd zich zonder toetsing aan enig waarheidsgehalte te verontschuldigen. Ze kopen hun vermeende schuld liever zo snel mogelijk af.

Maar hoe verpakken we deze technieken nu in subtiliteit? Want wil je je vriendin transformeren in een volgzaam, mak schaap, overgeleverd aan de orders van zijn nobele herder, dan is het cruciaal niet door de mand te vallen. Basistechniek: bestempel jezelf als ‘de goeie’ en de ander als ‘de slechte’. Spin de dialoog zodanig dat jouw beslissingen beter lijken dan die van de ander. Noem haar desnoods egoïstisch, onvolwassen, dom, zwak, of ondankbaar en vertaal tegenstand als bewijs van deze eigenschappen. Een goede chantagepoging brengt je partner in verwarring over wat moreel goed en slecht is.

Werkt dit alles niet? Ontstijg dan in pure woede. Woede, vertelt Forward, is een van de meest angstaanjagende emoties. Alleen de suggestie al kan voldoende zijn om je partner te krijgen waar je haar hebben wilt. Met de bekende Pavlov-reactie tot gevolg. Werkt altijd. Vrouwen zijn net honden.

Succes! <

BEELD Autobahn