David Hockney: Hockney’s Pictures. Gebonden, Bulfinch Press 2004, 368 blz., van €45,– voor €20,– bij Het Martyrium in Amsterdam (020-6732092) en Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

De ‘definitieve terugblik’ op het werk van de bekende Britse kunstenaar David Hockney, van commentaar voorzien door Hockney zelf. Hockney is niet alleen beeldend kunstenaar, maar ook graficus, fotograaf en tekenaar – wat je allemaal terugziet in dit fraai uitgegeven overzichtswerk.

Elsbeth Etty: Henriette Roland Holst. Paperback, Olympus 2000, 743 blz., van €15,95 voor €6,90 bij Steven Sterk in Utrecht (030-234.0580)

Jubelend ontvangen biografie van de dichteres, schrijfster en socialistische politica Henriette Roland Holst (1869-1952). Met veel oog voor details toont Etty de vrouw achter de mythe: een vrouw met huwelijksproblemen, depressies en morele dilemma’s.

David Bennett: Metro. Gebonden, Veltman Uitgevers 2004, 176 blz., van €22,50 voor €5,95 bij Roelants in Nijmegen (024-3221734; www.roelants.com)

In dit rijk geïllustreerde boek beschrijft ingenieur David Bennett, auteur van enkele bestsellers over architectuur en techniek, de ontwikkeling van het reizen per ondergrondse in de afgelopen 150 jaar.

Nigel Rodgers: De opkomst en ondergang van het oude Rome. Gebonden, Veltman Uitgevers 2004, 256 blz., van €24,50 voor €8,95 bij Roelants in Nijmegen (024-3221734; www.roelants.com)

Zes eeuwen lang domineerde Rome de geschiedenis van Europa, Noord- Afrika en Klein-Azië. In twaalf hoofdstukken schetst Rodgers een portret van ‘’s werelds eerste supermacht’. Rijk geïllustreerd.

M. van de Geijn-Verhoeven e.a.: Wonen op de Kaap en in Batavia 1602- 1795. Waanders Uitgevers 2002, 240 blz., van €42,95 voor €19,50 bij Steven Sterk Utrecht (030-234.0580)

Mooi uitgevoerde studie over de wooncultuur op Kaap de Goede Hoop tussen 1602 en 1795, een tussenstop voor schepen van de VOC op weg naar naar het Verre Oosten. Dat is terug te zien in de huisinrichting, die op Batavia én Holland was gericht.

Oleg Klimov, Hubert Smeets: Erfenis van een wereldrijk. Gebonden, Mets & Schilt 2004, z.p., van €50,– voor €12,50 bij Steven Sterk in Utrecht (030-234.0580)

De ondergang van de Sovjet-Unie was ontluisterend, de opkomst van Rusland is indrukwekkend. Beide zijn in fraaie zwart-witfoto’s vastgelegd door Oleg Klimov. Hubert Smeets, van 1990 tot 1994 correspondent voor deze krant in de Sovjet-Unie, schreef een een inleiding.

Caroline Bunnig (red.): Een eeuw apart. Gebonden, Rijksmuseum-Stichting 1993, 160 blz., van €11,35 voor €4,99 bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com)

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een grote en imposante collectie schilderijen uit de 19de eeuw. In dit boek zijn de mooiste schilderijen uit die periode afgebeeld en beschreven. De bijdragen zijn van onder anderen Judikje Kiers, Wiekpe Loos en Annemarie Vels Heijn. Voormalig directeur Henk van Os schreef de inleiding.