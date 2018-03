Radio Voorkeur

Kunststof. Frénk van der Linden praat met Jan Brokken over diens nieuwe boek Het huis van de dichter. Hij schrijft daarin over zijn vriendschap met de Russische dichter en pianist Joeri Egorov, die op 22-jarige leeftijd de Sovjet Unie ontvluchtte en in Amsterdam belandde. Egorov overleed in april 1988 aan de gevolgen van aids. Radio 1, 19.04-20.00u.

OBA Live. Publicist Jaffe Vink komt vertellen over zijn boek Hollandse Stellingen. Zijn laatste stelling is een aanval op het gelijkheidsdenken. Vink wil dat een nieuwe elite opstaat. Hij blikt ook terug op de fakerede van Balkenende over de islam in het weekblad Opinio, het blad waarvan Vink hoofdredacteur was. En Theodor Holman zingt een zelfgeschreven ‘rot lied’. Radio 5, 19.02-21.02u.

De vrijdag van Vredenburg. Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor o.l.v. Claus Peter Flor met het Stabat mater van Antonín Dvorák. Solisten: Martina Serafin (sopraan), Elena Zhidkova (alt), Tomislav Muzek (tenor) en Zdenek Plech (bas). Rechtstreeks vanuit Vredenburg Leidsche Rijn. Radio 4, 20.02-23.00u.

Legendarisch live. Historische liveoptredens van fameuze popartiesten. Vandaag een concert van Irma Thomas en Aaron Neville, soulzangers uit New Orleans, op 20 maart 1987 in Paradiso in Amsterdam. Met o.m. de nummers I needed somebody en Tell it like it is. Presentatie: Marc Stakenburg. Radio 2, 23.05-0.00u.

Casa Luna. Klaas Drupsteen praat met Pearl Dykstra, hoogleraar Verwantschapsdemocratie in Utrecht en coördinator van een groot onderzoek naar familiebanden. Dykstra geeft haar visie op de veranderde samenstelling van gezinnen, solidariteit tussen generaties en levens voor en na een scheiding. Radio 1, 0.02-0.45u.