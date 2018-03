Raad vd Journalistiek pastprocedure aan

Rotterdam.De Raad voor de Journalistiek, het orgaanwaar mensen die zich gedupeerdvoelen door de media terecht kunnen met klachten, gaat haar procedure verbeteren. De Raad wil meerbemiddelen tussen klagers en media en uitbehandelde zaken kunnen herzien. Dat laatst is nu nogniet mogelijk. De verbeteringenmoeten voor het einde van het jaarzijn uitgevoerd. Volgens de Raadgroeit het belang van de organisatie nu media ”zich steeds meer publiek moeten verantwoorden voorhun gedragingen”. Zelfreguleringwerkt alleen als er een grootdraagvlak is binnen de sector, aldus de Raad. ”Wordt dat te klein,dan dreigt ingrijpen door de overheid.” Aanleiding voor de verbeteringen is onder meer het besluitvan actualiteitenrubriek NOVAom de medewerkingaan de Raad op te schorten. NOVAis het oneens met twee uitsprakenover berichtgeving in de zaak vanmilitair Eric O.NOVA zou onder meer geen wederhoor hebben toegepast.