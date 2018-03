PvdA'ers: Georgië snel in de NAVO

Georgië moet zo snel mogelijk het lidmaatschap van de NAVO aangeboden krijgen. Dit schrijven de PvdA-Tweede Kamerleden Martijn van Dam en Luuk Blom in het vandaag verschenen blad Socialisme en Democratie van het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Een nieuwe discussie over het NAVO-lidmaatschap is volgens hen nodig na de gebeurtenissen van afgelopen zomer waarbij Russische troepen de voormalige Sovjet-republiek binnenvielen. „Het Westen moet niet accepteren dat de Russen langs gewelddadige weg hun economische en politieke macht over Europa trachten te vergroten, net zomin als het kan accepteren dat de Russen de autonomie van een zich tot een democratie ontwikkelend buurland schenden’’, aldus Van Dam en Blom. Om die reden moet „in de bres” worden gesprongen voor het democratiseringsproces in voormalige Sovjet-republieken. De Kamerleden zeggen hun stuk „op persoonlijke titel’’ te hebben geschreven.

Van Dam was eerder dit jaar nog fel gekant tegen een Georgisch NAVO-lidmaatschap. Dit had vooral te maken met de argumenten die Georgië aanvoerde, namelijk het zichzelf beschermen tegen Russische inmenging en agressie, zo zei hij destijds. In een motie riep de PvdA met het CDA het kabinet op Georgië nog geen uitzicht te geven op een lidmaatschap.

„Wat ons betreft kan Georgië op de NAVO-top in december de status van kandidaat-lid aangeboden krijgen’’, schrijven zij. De recente gebeurtenissen hebben de afweging van destijds „in een ander daglicht geplaatst”. Overigens vindt er in december geen NAVO-top plaats. Die wordt volgend voorjaar gehouden.

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) toonde zich vanochtend „buitengewoon verbaasd” over het artikel en houdt vast aan het standpunt van het kabinet. Dezelfde argumenten tegen het lidmaatschap worden nu volgens hem voor het lidmaatschap gehanteerd. „Ze halen nu ongeveer president Bush in.”

