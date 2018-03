Priemgetalrecord verbroken met hulpvan internetters

Rotterdam. Er is een nieuw priemgetalrecord gevestigd: er zijn twee priemgiganten gevonden met elk meer dan tien miljoen cijfers. Priemgetallen zijn getallen die alleen deelbaar zijn dooréén en zichzelf. De eerste vijf priemgetallen zijn 2, 3, 5, 7 en 11 en er bestaan er oneindig veel. De ontdekkers delen een prijs van 100.000 dollar, uitgereikt door de Electronic Frontier Foundation. Die loofde de prijs mede uit om internetgebruikers aan te moedigen te helpen bij het oplossen van grote wetenschappelijke problemen. De recordpriemen werden gevonden door de Great Internet Mersenne Prime Search. Duizenden aangesloten vrijwilligers krijgen telkens een getal toegewezen, waarvan hun computer in zo`n twee maanden tijd test of het een priemgetal is. Die kans is ongeveer 1 op 250.000.