Premier werkt mee aan lauw debat

Natuurlijk zijn het internationaal turbulente tijden. Maar „geen paniek”, zei premier Jan Peter Balkenende gisteren. Dat banken en verzekeraars in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië omvallen of met miljarden gemeenschapsgeld moeten worden gered, is Balkenende echt niet ontgaan. Maar hoe hard het ook waait, Nederland is er klaar voor. „Niemand heeft invloed op het opsteken van een storm, maar wel op de stevigheid van het schip”, zei de premier geruststellend in de eerste minuten van zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen. Met dit twee dagen durende debat opende het parlement gisteren en eergisteren het nieuwe politieke jaar.

Balkenende somde de goede uitgangspunten van de Nederlandse economie op: een relatief hoge economische groei, het begrotingsoverschot, de dalende staatschuld, de lage werkloosheid, het solide pensioenstelsel en het sociale vangnet. „Geen zee gaat ons te hoog.” En: „Wij zijn economisch weerbaar”.

Balkenende had gisteren weinig moeite de rijksbegroting te verdedigen. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hielden het traditionele wensenlijstje kort en goedkoop, en beperkten zich verder tot het steunen van de kabinetsbeleid. Ze namen maar zelden de moeite zichzelf te profileren, en hun ideologische veren te tonen.

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel liet met zijn weer uitgesproken steun voor een nieuw Deltaplan zien dat zijn partij gelooft in de traditionele kracht van Nederland. Fractievoorzitter Mariëtte Hamer haalde PvdA-coryfee Joop den Uyl aan om te benadrukken dat haar partij vindt dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’ moeten dragen. En met zijn pleidooi voor meer steun aan vrijwilligerswerk en mantelzorgers liet Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zien hoe belangrijk (christelijke) naastenliefde voor zijn partij en de samenleving is. Maar moeilijke vragen voor het kabinet hadden ze niet.

De aanvallen van de oppositie leverden de premier nauwelijks problemen op. Niet alleen omdat zijn tegenstanders vooral voor het eigen succes gingen, en daardoor geen gecoördineerde tegenkracht ontstond. Ook niet omdat de partijen zich soms zo in de techniek van plannen stortten dat de politieke tegenstellingen ondersneeuwden in dialoogjes als: „Kijkt u nou eens op het lijstje van bladzijde 82” (GroenLinks-leider Femke Halsema). „Nee, nee, u moet in bijlage 13 zijn (Balkenende).”

Balkenende wist het inhoudelijk debat ook regelmatig te ontwijken. Door te beloven op een later moment te reageren. Door zich te richten op de toon van de kritiek: „U moet niet zo badinerend doen.” Of door zich te beroepen op de stelling dat er nou eenmaal afspraken waren gemaakt; met coalitiegenoten, met de sociale partners of met andere landen. Het leverde hem het verwijt op dat hij „de coalitiefracties goed gedresseerd had” (Rutte) en het debat „lauw” (SP-leider Agnes Kant) of „zeldzaam tam” (Halsema) voerde.

Een groot deel van het debat ging over de toestand van de economie en de houdbaarheid van de begroting in het licht van de „donkere wolken” die zich in de woorden van VVD-leider Mark Rutte samenpakken boven Nederland. De oppositiepartijen ontkenden de stevigheid van het schip van Balkenende. VVD-leider Rutte vond de begroting niet voorbereid op de wereldwijde economische malaise. Hij ziet een uitdijende overheid die probeert iedereen krampachtig te vriend te houden.

D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-leider Halsema verweten het kabinet een gebrek aan ideeën over de andere internationale stormen die opdoemen zoals de opkomst van India en China als kenniseconomie en de energie- en voedselschaarste. Het kabinet ziet de problemen, maar blijft steken in compromissen en kleine aanpassingen die alleen op de korte termijn een uitweg bieden, vinden Halsema en Pechtold.

Agnes Kant wees er vooral op dat het kabinet beloftes breekt, en zo het vertrouwen van de bevolking verliest. De minima profiteren te weinig van de welvaartsgroei, zei Kant. Zij worden in de steek gelaten; het kabinet geeft geen houvast in een complexe wereld: „Eigen verantwoordelijkheid werd: zoek het zelf maar uit.”

Het bracht de premier allemaal niet aan het wankelen. Balkenende: „Vertrouwen ontleen ik aan de manier waarop Nederland in het verleden met tegenslagen is omgegaan.”

Het was juist een gebrek aan vertrouwen waar Halsema de premier op aansprak. De samenleving ziet nog bijzonder weinig in dit kabinet, zo bleek uit recent onderzoek. Het steunt alleen nog maar „op een virtuele meerderheid”. En de premier wordt steeds „zelfvoldaner”. Wat vond de premier hiervan? Balkenende verwees terug naar zijn tweede kabinet, dat grote stelselwijzigingen in de zorg en de sociale zekerheid doorvoerde. „We kregen toen te horen dat we ruzie met de samenleving maakten. Maar we deden wat we moesten doen. Anders kun je niet regeren.”

PVV-leider Geert Wilders zette zijn traditie voort om bij elk groot debat het aftreden van één of meer bewindslieden te eisen. Dit keer was het volgens hem tijd voor het hele kabinet om op te stappen. Balkenende raakt er al aan gewend, hij moest vooral lachen.