Hoe komt het toch dat ik altijd naar het winkeltje wil? In musea ga ik zo snel mogelijk naar het museumwinkeltje, in dierentuinen naar het dierentuinwinkeltje. Om onzindingen te kopen, zoals een replica van een gouden Romeinse oorbel of een Artis de Partis. Het zal dat afschuwelijke consumeerhormoon wel zijn dat zo opspelig is in mij. Niet geboeid naar prachtige schilderijen en bijzondere dieren kijken, nee, kopen, kopen, kopen wil ik.

Toen ik voor het eerst in een hotel met hotelwinkeltje kwam – Hotel New York in Rotterdam – was ik dan ook in de hemel. Het hotel had een restaurant, en een terras, en een leestafel, en toen bleek er ook nog een winkel te zijn.

Maar Hotel New York, dat kennen we nu wel. Zo’n beetje iedereen is er al eens romantisch met de watertaxi heen geweest, en heeft er leuk oesters gegeten en gehightead met zijn schoonmoeder. Daarom ging ik naar het nog niet zo lang geopende Villa Augustus, ‘van de makers van Hotel New York’, in Dordrecht.

Why Dordrecht? Nou, er stond al heel lang een fantastische, vervallen watertoren, en daar zit nu het hotel in. Met een waanzinnige tuin, waaruit de biogroenten gegeten kunnen worden in het hotel-restaurant, en... een ‘Marktcafé’. Ja, de eigenaars van dit hotel weten precies wat een decadent mens wil in haar minivakantie.

Dorine Vos, die de koopwaar voor het Marktcafé uitzoekt, heeft kennelijk bedacht dat alles wat je er krijgt, praktisch doch sprookjesachtig moest zijn. Een goede combinatie. Dus worden er groenten uit de eigen tuin, broden, olijfolieën en chutneys verkocht (praktisch), maar je kunt er ook piepkleine kinderkoffertjes, lampen in de vorm van een haas en kerstornamenten krijgen.

Ik kocht een fles olijfolie van Villa Augustus-persing (het label was zo mooi) en wat potten zelfgemaakte jam. Qua sprookjesachtig kocht ik een glinsterende vis die je in de kerstboom kunt hangen. Zodat ik mijn nachtje in de Villa nooit zou vergeten.

Wie geen geld heeft om in de Villa te slapen, kan er ook alleen eten, lunchen, of koffiedrinken, en daarna het Marktcafé leegkopen. En dan Dordrecht in, waar trouwens ook veel te kopen valt. Ik tikte er in een raar tweedehands winkeltje een enorm stenen spaarvarken op de kop, van 35 euro voor 5 euro. Wie kan dat laten lopen?

Maar de winkels in Dordrecht haalden het niet bij het Marktcafé van Villa Augustus, waar ik snel naar terugkeerde. Zelfs op zondag open, na het enorme ontbijt voor hotelgasten en zomaar-bezoekers.