Politiek beslist over besteding van gasgeld uit Slochteren

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken (CDA), klinkt beslist. „Ik geef het geld dat we met ons aardgas verdienen, liever uit in Nederland dan aan beleggingen in het buitenland.”

Nederland kan de vele miljarden die het aardgas jaarlijks oplevert goed gebruiken, want er is grote behoefte aan investeringen „van nationaal belang” om de economische structuur te versterken, staat in de Miljoenennota. Zo’n 500 miljoen euro extra heeft het kabinet uitgetrokken voor projecten die met geld uit het aardgaspotje, het Fonds Economische Structuurversterking (FES), worden gefinancierd.

De minister wil het fonds bovendien versterken en jaarlijks van een vaste financiële voeding voorzien van minimaal 1,7 miljard euro, blijkt uit een voorstel dat ze deze zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu is het FES afhankelijk van de sterk fluctuerende olieprijzen, waaraan de gasprijs is gekoppeld; 41,5 procent van de gasbaten wordt in het fonds gestoken, de overige 58,5 procent wordt gebruikt om de staatsschuld af te lossen. Dankzij het gasgeld kan minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) volgend jaar opnieuw een overschot op de begroting laten zien en een dalende schuld, die als percentage van het bruto binnenlands product het laagste niveau sinds 1814 bereikt.

Van der Hoeven ziet geen reden om het huidige voorstel voor de voeding van het FES te veranderen en de gasbaten in een beleggingsfonds te steken, een staatsfonds, zoals economen van De Nederlandsche Bank onlangs adviseerden. Politici komen dan niet in de verleiding het geld voor politieke doelen te gebruiken en de opbrengsten uit beleggingen kunnen voor belangrijke investeringen gebruikt worden.

„De economen van De Nederlandsche Bank gaan voor het hoogste rendement. Wij willen antwoorden geven op maatschappelijke problemen en dat kost geld”, zegt Van der Hoeven. Die implanteerbare kunstnier bijvoorbeeld, die Nederland volgens haar dringend nodig heeft, moet er snel komen. „Daar kijken de economen van de bank niet naar”, aldus de minister. Ze wijst erop dat voor die nier grote investeringen zijn vereist in de alfa- en gammatak van wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn investeringen, zegt Van der Hoeven, die lange tijd geen geld opleveren, maar die wel van wezenlijk belang zijn om op medisch terrein vooruitgang te boeken.

Juist op het gebied van innovatie staat Nederland er niet goed voor. Dan gaat het om onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en om verbetering van de kwaliteit van hoger onderwijs op technologische instituten. Er is „reden tot zorg”, constateert zelfs de Raad van State deze week in zijn commentaar op de Miljoenennota.

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (r&d, research & development) in Nederland blijven achter bij die van veel andere landen, schreef ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een recent onderzoek Kennis en Economie 2007. Volgens het CBS dalen sinds 2000 de uitgaven voor r&d, in tegenstelling tot de internationale trend. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zijn in de periode 1990 tot 2006 afgenomen van 2 tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product. In landen zoals de Japan, Zweden of Finland wordt ruim het dubbele – 3 tot 4 procent – in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. Het kabinet streeft ernaar de Europese doelstelling van 3 procent te halen. Ook de onderwijsuitgaven per deelnemer – primair, secundair en tertiair onderwijs – zijn in Nederland op alle onderdelen lager dan het gemiddelde van de 27 landen van de Europese Unie.

„We hebben een probleem”, beaamt Van der Hoeven. Een klein aantal grote ondernemingen levert het grootste deel van de innovatie. „Bij veel middelgrote en kleinere bedrijven ontbreekt het eenvoudig aan ambitie om te innoveren. Ze voelen kennelijk de adem van de concurrentie te weinig in de nek. Als dat ontbreekt is er te weinig drive om te veranderen”, zegt de minister.

Toch zijn er in Nederland wel degelijk vernieuwende ondernemers. Deze week was ze in Hoogeveen, bij het bedrijf Impress dat blikken en deksels maakt voor melk, babyvoeding, noem maar op. „Het bedrijf is hoog geautomatiseerd en zit wel in de top-5 van wereldleiders”, zegt Van der Hoeven. ‘Hoe presteren jullie het tot de koplopers te horen?’ wilde de minister weten. ‘Steeds een beter product maken, dus investeren in mensen, machines en kwaliteit’, kreeg ze te horen.

Om de innovatie een flinke impuls te geven heeft Van der Hoeven samen met haar collega Ronald Plasterk (Onderwijs, PvdA) recentelijk een uitvoerig voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd met een langetermijnstrategie voor innovatie op tal van terreinen: in medisch onderzoek, in opleiding van technici en vaklieden, in duurzame energie, in alternatieve brandstoffen, in water- en deltatechnologie, en in de aanleg van wegen en spoorlijnen. Het gaat om grootscheepse en kostbare projecten waarvoor het aardgasgeld volgens de minister goed is in te zetten.

Ze deelt de kritiek van Kamerleden dat deze gelden zeker niet altijd productief worden aangewend. Het subsidiëren van gratis openbaar vervoerprojecten – gehekeld door VVD-Kamerlid Frans Weekers – mag van haar zo geschrapt worden. Ze laat de huidige projecten die met gelden uit het gasfonds worden gefinancierd – onder andere de hoge snelheidslijn HSL, beroepsonderwijs en luchtkwaliteit – momenteel kritisch tegen het licht houden. Begin volgend jaar moet de evaluatie klaar zijn en beslist ze welke projecten worden stopgezet en welke doorgaan.

Van der Hoeven: „Het gaat bij besteding van de aardgasbaten ook om de vraag: waar steek je als politiek je nek voor uit. Het kabinet heeft een aantal grote plannen. De infrastructuur in de Randstad moet sterk verbeterd worden. De commissie-Veerman heeft een deltaplan ontwikkeld, dat voorziet in maatregelen tegen het stijgende water. We willen op het gebied van nanotechnologie een sprong vooruit maken.

„Als je niet meedoet en geen kennis ontwikkelt, moet je dat later kopen. Dat wil ik niet. De kern achter het gaspotje is dat we ondergronds vermogen besteden om Nederland economisch structureel te versterken. Daar wil ik aan vasthouden.”