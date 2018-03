Poëziefestival Haarlemse Nachten Haarlem De Zingende Zaag in Haarlem organiseert 20 september vanaf 19u30 voor de derde maal het landelijk poëziefestival Haarlemse Nachten. Bestemd voor fijnproevers van poëzie, bijzonder drukwerk en muziek. Stadsdichter George Moormann houdt de nieuwste Zingende Zaag-bundel ten doop Godbetert/ God betere't met gedichten over hedendaagse rituelen. Optredens van Piet Gerbrandy, Benno Bernard, Erik Jan Harmens, Kester Freriks, Menno Wigman. Plus eerbetoon aan Ed Leeflang en Frédéric Bastet. Janskerk, Jansstraat 40. Inl. www.dezingendezaag.nl