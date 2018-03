Picnic-festival stelt creatief samenwerken centraal

De Nederlandse website Geluidsnet.nl meet de herrie in de lucht. Een netwerk van honderd meetpunten op daken van particulieren, scholen en bedrijven registreert de geluidsoverlast van Schiphol, maar ook van Awacs-vliegtuigen in Zuid-Limburg. Een plat dak en een snelle internetverbinding zijn genoeg om mee te kunnen doen. Samenwerken staat centraal, want een grote verzameling metingen zegt veel meer dan één meting.

„Geluidsnet is een goed voorbeeld van gezamenlijk creëren of ‘collaborative creativity’”, zegt Marleen Stikker. „Encyclopedie Wikipedia is een ander voorbeeld. Internet laat zien dat samenwerking tussen mensen vanuit verschillende disciplines kan leiden tot onverwachte resultaten.” Stikker is een van de oprichters van het media- en technologiefestival Picnic dat volgende week wordt gehouden in Amsterdam. ‘Collaborative creativity’ is het centrale thema. Picnic is in drie jaar een soort Lowlandsfestival geworden voor media en techniek. De organisatie verwacht woensdag, donderdag en vrijdag duizenden deelnemers aan de congressen en gerelateerde evenementen.

„Het is ongelooflijk hoe snel het festival zich heeft gevestigd”, zegt Stikker. „Er is veel internationale belangstelling. Ik denk dat dat komt doordat wij een ontmoetingsplek creëren voor iedereen die actief is op het snijvlak van internet, techniek, media, kunst en wetenschap. Juist daar ontstaan nieuwe dingen.” Volgens Stikker zijn er geen vergelijkbare evenementen. „Er zijn congressen over telecom, internet of tv, maar Picnic staat daar middenin. Je ziet niet alleen talking heads, maar er gebeurt echt wat. Neem de workshop Bouw je eigen energiecentrale.”

Een gevaar bij evenementen als Picnic is dat steeds dezelfde sprekers opduiken met hun bekende verhalen. Vorig jaar hield bijvoorbeeld de Canadees Dick Hardt een presentatie over (digitale) identiteit, maar die toespraak was meer dan twee jaar oud. Stikker: „Wij proberen erg te waken om niet het ‘rondreizend sprekerscircus’ te contracteren. De sprekers worden niet betaald. Ze komen ook voor hun eigen ontwikkeling.” Picnic heeft een budget van 3,6 miljoen euro. De gemeente Amsterdam en het ministerie van Economische Zaken dragen 1,6 miljoen bij. Die subsidie wordt afgebouwd. „Het is helemaal niet ongezond als Picnic op eigen benen moet staan.”

Programma van het festival: www.picnicnetwork.org