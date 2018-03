Pas voor bigamist door gat in de wet

Migranten die in hun land van herkomst een polygaam huwelijk (veelwijverij) hebben gesloten, kunnen door een gat in de wet toch de Nederlandse nationaliteit verwerven, ofschoon dat in strijd is met de inburgeringseisen.

Zij staan dan als polygaam getrouwde Nederlander in het bevolkingsregister, terwijl het voor autochtone Nederlanders verboden is om met meer vrouwen tegelijk getrouwd te zijn.

De vier grote steden willen dat het ministerie van Justitie dat gat in de wet repareert. Alleen al in Amsterdam hebben tientallen migranten het Nederlanderschap verworven dankzij het gat in de wet. Amsterdam dringt al langer aan op wetswijziging, maar heeft tot nu toe geen gehoor gekregen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie.

In Amsterdam staan bij de burgerlijke stand 173 personen geregistreerd als bigamisch of polygaam getrouwd. Het is niet bekend hoe vaak het fenomeen voorkomt, het CBS houdt het landelijk op honderden inschrijvingen, maar boekt die af als ‘administratieve vergissing’ omdat de wet dergelijke huwelijksvormen verbiedt.

Bij reguliere naturalisatie is een polygaam huwelijk in strijd met de verplichte inburgeringseisen. Maar dat geldt niet voor de zogeheten optieregeling in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dan beslist de burgemeester over toekenning van het Nederlanderschap.