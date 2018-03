Pas verschenen

LITERATUUR

Gouden Ganzeveer 2008. Joost Zwagerman. Stichting Gouden Ganzeveer, 64 blz. € 12,50

Boekje ter herinnering aan de uitreiking van de Gouden Ganzeveer 2008 aan Joost Zwagerman, met Laudatio, portret van de schrijver, dankwoord, bibliografie en verslag van het debat bij de uitreiking.

Andrej Koerkov: De laatste liefde van de president. (Poslednjaja ljoebov prezidenta). Vert. Eva van Santen. Nieuw Amsterdam, 512 blz. € 22,50

Door Vladimir Poetin gelaakte toekomstroman van de Oekraïense schrijver Koerkov, van wie eerder Picknick op het ijs in het Nederlands werd vertaald.

Alberto Manguel: De Ilias en de Odyssee van Homerus. Een biografie. Vert. Patty Adelaar. Mets & Schilt, 250 blz. € 18,- (geb.)

De auteur van De geschiedenis van het lezen – hij geeft vanavond een lezing bij Spui 25 in Amsterdam – traceert de weg die de twee epen van Homerus door de westerse cultuurgeschiedenis hebben afgelegd.

NON-FICTIE

Herman Beck en Gerard Wiegers: Moslims in een westerse samenleving. Islam en ethiek. Meinema, 268 blz. € 21,50

Twee godsdienstwetenschappers buigen zich over de fundamentele vraagstukken waarmee de moslims in de westerse maatschappij worden geconfronteerd.

Louis Goosen: Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. SUN, 336 blz. € 29,90.

Nieuw deel in de onvolprezen ‘Van A tot Z-serie’ over grote figuren uit de cultuurhistorie. Van Afra van Augsburg (christelijk martelares in 304) tot de zogenoemde Zevenslapers van Efeze, die op de vlucht voor de Romeinse christenvervolgingen bijna 200 jaar in een grot doorbrachten.

Han van der Horst: Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis. Bert Bakker, 720 blz. € 25,–

Op basis van de Cultuur- en geschiedeniscanon behandelt de historicus Van der Horst op een persoonlijke wijze de geschiedenis van Nederland.

Mark Irving: 1001 gebouwen die je gezien moet hebben. Librero, 960 blz. € 19,95

Goed geïllustreerd overzichtswerk, met de spectaculairste bouwwerken ter wereld, vanaf 3200 v. Chr. (de grafkamer van Newgrange in Ierland) tot en met 2008 (het ‘Vogelnest’ in Peking).

Annette de Wit: Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen. Schiedam, Maassluis en TerHeijde in de zeventiende eeuw. Aksant, 375 blz. € 29,90

Gedetailleerde studie over het dagelijks bestaan en strijd tegen de elementen van vissers en van zeelieden op de koopvaardij en hun verwanten door maritiem historica De Wit.