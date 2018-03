Overige films

Die Hard II: Die Harder (Renny Harlin, 1990, VS). Vervolgfilm vertoont vooral dure staaltjes actie. Bruce Willis is andermaal John McClane, ‘een Rambo met wijkende haargrens’. Vrijwel in zijn eentje moet hij op Kerstavond een groep terroristen zien uit te schakelen, die de verkeerstoren van de luchthaven van Washington op afstand kunnen bedienen. RTL 5, 22.00-0.15u.

Signs (M. Night Shyamalan, 2002, VS). Na The Sixth Sense en Unbreakable de derde grote, maar minder stijlvolle film over bovennatuurlijke verschijnselen van regisseur-scenarist-producent Shyamalan. Uitgetreden dominee annex weduwnaar Mel Gibson woont met twee kinderen op afgelegen boerderij. De graancirkels op zijn erf blijken wel degelijk landingstekens voor een kwaadaardige buitenaardse invasie. Net 5, 22.50-0.55u.

Tiramisu (Paula van der Oest, 2007, Nederland). Failliete actrice Anneke Blok probeert, terwijl ze zich met zekere weerzin laat helpen door steile boekhouder Jacob Derwig, weer een beetje greep op haar leven te krijgen in deze wat stuurloze film van Van der Oest over Amsterdams acteursmilieu dat sterk lijkt op dat van De Trust/De Theatercompagnie. Ook met Gijs Scholten van Aschat. Ned.2, 22.50-0.25u.

Manderlay (Lars von Trier, 2005, Denemarken). In het tweede deel van zijn Amerikaanse trilogie pakt Lars von Trier de slavernij aan. In eenzelfde Brechtiaans decor als in Dogville provoceert en beleert de Deense regisseur in gelijke mate. Gangsterdochter Grace wordt ditmaal niet gespeeld door Nicole Kidman, maar door de jonge Bryce Dallas Howard. Zij komt terecht op een plantage in het Amerikaanse Alabama waar de slavernij nog steeds niet is afgeschaft. Daar gaat ze wat aan doen. Ned.2, 0.25-1.40u.