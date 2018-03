Over de moraal zijn we het eens

F.M. Dostojevski: Duivels. Vertaling Hans Boland. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 711 blz. € 49,95

Hans Boland: Zeer Russisch zeer. Over Dostojevski’s Duivels. Tirade, 92 blz. € 15,–

Op een van de laatste pagina’s van Dostojevski’s grote roman Duivels komt de aap plotseling zeer actueel uit de mouw. In het Russische provinciestadje waar de roman zich afspeelt en dat door een terroristisch actiegroepje danig op stelten is gezet, is de rust inmiddels ‘zo goed als weergekeerd’. De gemeenschap, zo schrijft Dostojevski, ‘is blijkbaar meer dan genoeg uit de band gesprongen en heeft zich hersteld. De mensen hebben zich een eigen mening over de gebeurtenissen gevormd.’

Zo gaat dat er in samenlevingen min of meer periodiek aan toe. Plotseling begint er in de gemeenschap iets te borrelen, veelal juist wanneer het met haar de goede kant opgaat, want probleemloze welvaart begint snel te vervelen. Het gemoed wil iets opwindenders en haakt naar spektakel. Eerst wordt erover gesproken, dan breekt het los. La France s’ennuie, constateerde een staatsman in het begin van 1968. In mei van dat jaar brandden de barricades in Parijs.

Na de uitbarsting volgt de bezinning en soms de afrekening. Want het heil dat dergelijke revoluties brengen is op zijn hoogst van gemengde aard. Vernield wordt er minstens zoveel als er wordt opgebouwd en de veroorzaakte haatgevoelens werken vaak nog generaties door. Ook de jaren zestig hebben inmiddels hun bijltjesdag gekend. Daarna volgden de seventies en inmiddels de jaren tachtig.

Zover komt het bij Dostojevski niet, hoewel de gebeurtenissen dat best hadden verdiend. Opruiing, brandstichting, moord en doodslag brengen het naamloze stadje uit zijn roman in rep en roer. Even lijkt de revolutie uitgebroken, aangezwengeld door een geheimzinnige groep ‘socialisten’ met vertakkingen over het hele land die voor niets lijkt terug te schrikken. Het spook dat Karl Marx al door Europa zag waren, dreigt werkelijkheid te worden in Rusland.

Zo zou het ruim veertig jaar nadat Dostojevski Duivels had gepubliceerd inderdaad gebeuren. Maar de betekenis van de roman beperkt zich niet tot zijn voorspellende kracht, zo tekent Hans Boland aan in zijn boekje Zeer Russisch zeer: een meticuleuze analyse van de roman die wij tot nu toe kenden als Boze geesten en die in zijn nieuwe, sprankelende vertaling door hem grondig is afgestoft. Naast een vooruitziende blik biedt Dostojevski ook een bloedstollend inzicht in de psychodramatiek van het soort discussie-, bid- of meditatiegroepjes dat op een kwade dag plotseling de messen trekt. Duivels, zo schrijft Boland terecht, zal zijn zeggenschap behouden, ‘ook nadat de laatste zelfmoordbom zijn werk zal hebben gedaan’.

Die betekenis ligt allereerst in de onthulling van de miezerige werkelijkheid die achter de façade van de ‘revolutionaire strijd’ schuilgaat. De terroristische beweging die in de gezeten kringen van het stadje evenveel angst als fascinatie opwekt, bestaat in werkelijkheid uit één enkele cel van welgeteld vijf leden: stuk voor stuk sjoemelaars, sjacheraars, fantasten en losers. Zij vormen het gewillige materiaal van de kwade genius achter alle gebeurtenissen, de schrandere, karakterloze intrigant Pjotr Verchovenski, wiens mond vol is van rücksichtlose Verelendungs-theorieen, maar wiens eerste gedachte altijd het eigen hachje geldt. Het is die onsmakelijke, platvloerse maar daarom zo kwaadaardige kleingeestigheid van Dostojevski’s antihelden die Boland met de titel Duivels tot uitdrukking wil brengen.

Met Pjotr Verchovenski levert Dostojevski een meesterlijk portret van de gewetenloze non-conformist die niet alleen heel goed blijft onthouden aan welke kant zijn boterham besmeerd is, maar ondanks – of misschien wel juist dankzij – zijn onbehouwen gedrag in de betere kringen nooit uit de gratie raakt. Hij koeioneert en manipuleert zijn kompanen, hij choqueert de salons – maar toch blijft zijn blazoen op wonderlijke wijze onbesmeurd.

Zelfs de burgers die hij zo veel schrik had aangejaagd zijn aan het slot van het boek niet tot een veroordeling bereid. Sommigen bewonderen bij nader inzien zijn genie, zo schrijft Dostojevski: ‘Een organisatie, meneertje!’ Anderen verontschuldigen hem eerder op grond van zijn ‘gebrek aan realiteitszin, zijn warrige, misvormde wereldbeeld en zijn ongenuanceerde eenzijdigheid’. Maar, zo tekent Dostojevski wrang aan: ‘over zijn morele niveau bestaan hoegenaamd geen meningsverschillen.’

Geen verantwoording wordt er geëist, geen afrekening vindt plaats. Dostojevski zal daarmee de dommige immoraliteit van de (Russische) burgerij nog eens extra hebben willen onderstrepen. Daar had hij zijn eigen redenen voor, die direct voortvloeiden uit het politiek-maatschappelijke programma dat hij – ooit net zo’n rebel als Pjotr Verchovenski en na zijn gevangenschap in Siberië bekeerd tot een religieus nationalisme – nastreefde. In zijn slavofiele enthousiasme pasten uitsluitend bekentenis en vergeving die de radicaliteit zochten van de overgave aan God.

Want wat gebeurt er in het hoofdstuk dat Dostojevski zelf nooit heeft kunnen publiceren maar dat in deze nieuwe uitgave van de roman voor het eerst de plaats terugkrijgt die het toekomt? Daarin legt de andere protagonist van Duivels, de decadente en artistocratische Nikolaï Stavrogin, zijn ziel bloot aan de als een heilige vereerde bisschop Tichon. Stavrogin is even immoreel als Verchovenski, die in hem de ideale leider van zijn terroristenclubje ziet. Een mooie jongen die zich weet te bewegen in de betere kringen: een betere fellow-traveller kan men zich niet wensen. Maar Stavrogin is eerder estheet dan politicus: zijn immoraliteit lijkt meer op die van Huysmans’ decadente dandy Des Esseintes dan op die van Lenin.

Het is dan ook niet een politiek maar een zedenmisdrijf dat Stavrogin bij Tichon komt opbiechten. Dat alleen al was in Dostojevski’s tijd voldoende om de publicatie van het hoofdstuk onmogelijk te maken. Maar nog altijd komt Stavrogins bekentenis van zijn verkrachting van een dertienjarig meisje uit de armenstand (voor een aristocraat als hij moreel hoe dan ook niet in tel) hard aan – ook al zijn wij zijn in de ongelukkige eeuw die achter ons ligt wel aan erger gewend geraakt. Dostojevski spaart zijn lezer niet – en ook Stavrogin ontziet zichzelf niet in zijn biecht.

Toch krijgt hij van Tichon geen vergeving. Haarscherp voelt de bisschop aan hoe in Stavrogins bekentenis nog altijd de angel steekt van de hoogmoed. In zijn berouw blijft hij zichzelf bewonderen, misschien niet langer om de immoraliteit van zijn misdaad, maar om het berouw zelf. Tot zo’n zelfoverwinning is hij warempel in staat! En daarom verdient hij de absolutie – die hij precies daarom niet krijgt.

Opnieuw bewijst Dostojevski’s psychologische inzicht zich in dit hoofdstuk als superieur, en van de weeromstuit wordt dit het aangrijpendste uit het boek. Maar er schuilt een addertje onder het gras. Want Stavrogins berouw kan er kennelijk alleen mee door wanneer hij ook daarin tot het uiterste gaat, en zich ontledigt voor het aangezicht van God.

Dat strookte ongetwijfeld met Dostojevski’s religieuze nationalisme. Maar het maakt ook duidelijk hoe alles in deze roman onder het licht van het extremisme staat: niet alleen de terroristische rechtlijnigheid van Verchovenski en zijn makkers, maar ook de visie van de schrijver zelf. Juist de lauwheid in het geloof geldt in het Nieuwe Testament als iets duivels, zo merkt Boland terecht op.

Daarmee komt ook de onwil van de burgerij om rekenschap te eisen aan het eind van het boek in een ander perspectief te staan. Ongetwijfeld had een schurk als Verchovenski een streng moreel en juridisch oordeel verdiend. Maar in de terughoudendheid van de weldenkenden schuilt wellicht ook een zeker schuldbewustzijn. Zij hadden duivels als Verchovenski en Stavrogin immers niet alleen getolereerd, maar hen zelfs bewonderd en gefêteerd. Hun gedrag fascineerde hen, omdat het hen wakker schudde uit de verveling die niet alleen de Russische burgerij in de 19de eeuw plaagt.

Het is een bewijs temeer van Dostojevski’s genie dat dit inzicht zich kan aftekenen in een roman waarmee hij zonder twijfel heel andere bedoelingen had. Niet alleen het totalitarisme van een zelfbenoemde politieke of religieuze voorhoede komt er pijnlijk scherp in naar voren, maar ook het wonderlijke één-tweetje waarmee gevestigde en revolutionaire kringen elkaar heimelijk de bal toespelen.

IJselijk profetisch, panoramisch van blik, diep borend in zijn ongemakkelijke psychologie, en soms irriterend in zijn onuitgesproken religieuze nationalisme schittert dit monumentale boek nu opnieuw, in een vertaling die voortdurend verrast door haar blinkende taalfrisheid en trouvailles. ‘Zijn accuratesse was net iets te: niemand zat erop te wachten en hij had zichzelf er alleen maar mee.’ In de vertaling in de Russische Bibliotheek was dat nog: ‘Hij was accuraat maar wel wat overdreven grommig, tot zijn eigen nadeel’. Geld dat wordt ‘doorgesluisd’, vragen die ‘in de kring worden gegooid’: de verrassing kan zo groot niet zijn of ze stelt vast dat je dat nu inderdaad zó zegt. ‘Hij is echt tof... Hartstikke mooi dan’: je hoort het bij een vlotte intrigant als Verchovenski zó uit de mond komen.