Oratorium van Michael Tippett over de Kristallnacht

Michael Tippett:A child of time ***

De Britse componist Michael Tippett (1905-1998) werd bij leven vaak beschouwd als een veredelde amateur, en heeft altijd in de schaduw gestaan van zijn vriend Benjamin Britten. Dat Tippetts muziek vooral in eigen land nog met enige regelmaat gespeeld wordt, is vooral te danken aan dirigent Colin Davis, een van grootste pleitbezorgers van zijn werk. Ook Davis’ nieuwste opname op LSO Live staat in het teken van Michael Tippett.

Het oratorium The child of time baseerde de geëngageerde componist en voormalig trotskist op de Kristallnacht in 1938.

Tippett schreef zelf het libretto, dat door het melodramatische gemoraliseer en de pretentieuze quasi-poëzie meteen de zwakste schakel in het werk is.

Geslaagder is de muziek zelf, licht sentimenteel en conservatief, maar verrassend door het gebruik van negrospirituals. De tachtigjarige dirigent Davis heeft zijn London Symphony Orchestra uitstekend onder controle, en een vocaal solistenkwartet levert goede diensten.

Alleen het London Symphony Chorus zingt tegen het einde niet altijd even zuiver; het risico van een live-opname zonder uitgebreide retakes.