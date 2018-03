Redwood City, 19 sept. De Amerikaanse softwareproducent Oracle heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 28 procent meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend. De nettowinst was 1,1 miljard dollar (774 miljoen euro), tegen 840 miljoen in het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar. De omzet steeg met 18 procent tot 5,3 miljard dollar.