op nrcnext.nl

Weblogs

Politblog

Algemene Politieke Beschouwingen? Een hele lange vergadering tussen ambtenaren over taaie details. Het onvermogen tot het houden van werkelijk Algemene, en werkelijk Politieke Beschouwingen is oorzaak en symptoom van de crisis waarin het representatieve parlementaire democratische bestel verkeert, schrijft columnist Frank Vermeulen. En het optreden van de anti-politicus Geert Wilders is een verdere illustratie van die crisis.

Cd van de Week

Five O’Clock Heroes - Speak Your Language

Het schijnt dat de band er al spijt van heeft, maar de samenwerking met zangeres/fotomodel Agyness Deyn in de single ‘Who’, geeft de muziek van de Five O’Clock Heroes een tederheid die wonderwel aansluit bij voorman Antony Ellis.

