Ook advocaten kunnen dwalen

De uitspraak van de dag komt voor rekening van Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, vanochtend bij het jaarcongres van de Orde van Advocaten in Den Bosch. „Waarom is er van uw kant geen evaluatie gekomen van Schiedam of van Lucia de B.? Is het vanuit uw taak in deze zaken, echt allemaal zo goed gelopen als het geroffel op de borst en uw verwijten aan OM en rechtspraak in de media, doen geloven?”

En inderdaad Brouwer heeft met de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken getracht alle lijken uit de kast te halen. Er is een duur verbeterprogramma voor officieren gekomen. De rechtbank Rotterdam en het Hof Den Haag hebben aan zelfonderzoek gedaan. Maar de advocatuur? Die deed (nog) niets.

Landelijk deken Willem Bekkers besteedde er in zijn rede ook een passage aan. Hij wil een ‘gemeenschappelijk’ gewetensonderzoek: hoe het zover heeft kunnen komen. „Ze moeten uitzoeken hoe het zover heeft kunnen komen en vooral: hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen! Dat betekent: gewetensonderzoek in eigen huis.”

Dat belooft dus wat. Althans, dat valt te hopen.

Vindt U ook dat advocaten hun aandeel in justitiële dwalingen moeten onderzoeken?

