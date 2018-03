'Ongelooflijk' dat Feyenoord van zo?n club verliest

Feyenoord0Kalmar FF1

Ruststand 0-0. 72. Viktor Elm 0-1. Scheidsrechter: Ceferin (Slo). Toeschouwers: 22.000.

De clubleiding van Feyenoord nam voor aanvang van dit voetbalseizoen inkomsten uit de groepsfase van het UEFA-Cuptoernooi alvast op in de begroting. Ter viering van het eeuwfeest werden gouden shirts ontworpen voor Europese uitwedstrijden. Maar na de pijnlijke nederlaag van gisteravond tegen Kalmar FF (1-0) moet de club uit Rotterdam vrezen dat de tenues alleen bij de return in Zweden van nut zullen zijn.

Het was aan doelman Henk Timmer te danken dat Kalmar het tweeluik niet al in de halfvolle Kuip besliste. Zweeds topscorer Patrik Ingelsten stond in de tweede helft drie keer oog in oog met Timmer, drie keer redde de tweede doelman van het Nederlands elftal. „Het is ongelofelijk dat we van zo’n ploeg hebben verloren”, zei hij na afloop. „Hier hadden we niet op gerekend. Het wordt in Zweden een lastig verhaal, terwijl we wisten wat we konden verwachten.”

Feyenoord trof met Kalmar de huidige koploper van de Zweedse competitie. De fysiek sterke ploeg van trainer Nanne Bergstrand kan voor het eerst in de clubhistorie landskampioen worden en speelt zondag de nationale bekerfinale. Voor een plek in de groepsfase van de UEFA Cup trekken de Zweden door de Benelux, met overwinningen in de voorronde op het Luxemburgse FR Racing Union en het Belgische AA Gent. De uitzege tegen Feyenoord kwam onverwacht, gaf Bergstrand gisteren toe.

Zijn collega Gertjan Verbeek sprak relativerende teksten na het fletse optreden van zijn ploeg, die nauwelijks gevaarlijk was geweest. „Kalmar FF is geen FC Volendam”, zei de Feyenoord-trainer die aan het begin van het seizoen stoer had geëist dat zijn spelers zouden domineren op eigen veld. Ook wilde hij kwijt dat voetbal een leuk spelletje is dat bij een nederlaag even minder leuk is, maar waar je niet aan doodgaat. Wel noemde Verbeek opnieuw de onvolwassenheid en onsamenhangendheid van zijn ploeg, die mede te wijten is aan blessures.

Tegen Kalmar viel Kevin Hofland uit met een enkelblessure, waarbij het nog onzeker is of de verdediger zondag kan deelnemen aan de competitiewedstrijd tegen Ajax. Verbeek mist in de klassieker in Rotterdam zeker de geblesseerden Denny Landzaat, Karim El Ahmadi, Andwélé Slory, Danny Buijs, Tim Vincken, Ron Vlaar en de geschorste Jonathan de Guzman. „Ik ben niet anders gewend bij Feyenoord, maar ik moet het doen met de spelers die fit zijn. Ik kan geen ijzer met handen buigen”, zei de trainer.

Een lichtpuntje voor Verbeek was gisteravond de terugkeer van spits Roy Makaay, hersteld van een voetblessure die hij opliep bij de Olympische Spelen. Maar terwijl de aanvaller zich langs de zijlijn opmaakte voor zijn invalbeurt, zag Verbeek zijn ploeg geveld door de nieuwste Scandinavische aankoop van zijn vorige werkgever SC Heerenveen. Viktor Elm (22), die in de winterstop de overstap maakt naar de club uit Friesland, scoorde een kwartier voor tijd uit een vrije trap van zijn jongere broer Rasmus Elm en werd meteen vervangen door zijn oudere broer David Elm. Makaay kon het familiedoelpunt in de slotfase niet meer wegpoetsen.

„Het is onze eigen schuld”, zei doelman Timmer. „We hadden sneller en minder slordig moeten spelen. Kalmar is een aardige ploeg met goede aanvallers, maar wij hebben ze vandaag echt geholpen. Van zo’n ploeg moeten we in eigen huis gewoonwinnen. Bij de return hebben we weer een aantal jongens erbij als Makaay en Landzaat. Zij hebben de Europese ervaring die de jongere spelers missen in deze wedstrijden. Voor de wedstrijd tegen Ajax is het een ander verhaal. Het is een cliché, maar zo’n klassieker is een wedstrijd op zich. De koppen bij Feyenoord moeten morgen weer omhoog.”