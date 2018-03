Ogen bozer dan het boze oog

Er moeten nog vrouwen leven die voor het eerst ongesteld werden zonder dat ze wisten wat er gebeurde. Soms dachten ze dat ze doodgingen of dat ze in hun slaap verkracht waren en hun maagdenvlies was gescheurd. Nu is de menarche, zoals de eerste menstruatie heet geen taboe meer. Veel anders is er ook niet. Misschien zegt een moeder of een vriendin: nu ben je vrouw geworden. Gefeliciteerd. En dat was dan dat.

In andere culturen dan de moderne westerse – geografisch of historisch – is de menarche aanleiding voor uitgebreide rituelen. De meeste lijken voor de meisjes in kwestie niet erg prettig. Ze mogen de grond niet aanraken, ze mogen de zon niet zien, ze moeten zich afzonderen. Soms mag ze ook geen mannen aankijken. Haar ogen zijn nog bozer dan het boze oog.

De dingen die voor het eerst menstruerende meisjes moeten en mogen lijken zo veel op elkaar, van Amerika tot Australië, dat je zou gaan denken dat ze nog in Afrika bedacht moeten zijn, voor homo sapiens zich over de wereld verspreidde. De gelijkenissen zijn te frappant. Of zou het gaan om de poëtische logica van het magisch denken, die binnen elke cultuur op hetzelfde punt uitkomt, zoals er in de evolutie ook meerdere keren de vleugel is uitgevonden?

J.G. Frazer wijdde in zijn monografie De gouden tak (1922), een van de eerste meesterwerken van de antropologie, een hoofdstuk aan de menarche en de afzondering van meisjes. Op Nieuw-Guinea mag een menstruerend meisje zelfs de vloer van de hut niet aanraken, ze moet op een stuk hout hurken. Op Alaska werd ze opgesloten in een kleine iglo en mag ze alleen drinken door een rietje dat gemaakt is van het vleugelbot van een witkoparend. In Zuid-Amerika werd ze in een hangmat genaaid die naar de nok van de tent werd gehesen.

Veel van deze rituelen duurden een paar dagen, andere een paar weken, een paar maanden tot zelfs een paar jaar. Ze werden soms beëindigd met een pak slaag of door het meisje door mieren te laten bijten.

In West-Europa is het ritueel van de afzondering nog terug te vinden in de sprookjes van Sneeuwwitje, Doornroosje en Rapunzel, allemaal meisjes die zich na hun menarche verstoppen of verstopt worden, in een bos, een toren of een betoverd kasteel.

Waarom toch die afzondering? Volgens Fraser is het een gevolg van de diepgewortelde angst voor menstruatiebloed die de primitieve mens overal ter wereld koestert. Je kunt het ook iets positiever formuleren: Tijdens de menarche zijn vrouwen zo krachtig dat ze de werking van de gewone wereld in gevaar brengen. Hoe het magisch denken over menstruatie het verliest van de westerse verlichte manier laat een tragsich verhaal dat Frazer vertelt zien. Hij verhaalt over een westerling die op het eiland New Ireland een oud ritueel om zeep helpt door er een nieuw voor in de plaats te brengen. De menarchemeisjes die in kleine kooien waren opgesloten wil hij naar buiten krijgen door ze te lokken met een handjevol kralen. Maar de meisjes mochten de grond niet aanraken. Dan haalt een oud vrouwtje stukken hout die ze over de grond uitspreidt. „Ze ging naar een van meisjes toe, hielp haar naar buiten en hield haar hand vast terwijl het meisje van het ene stuk hout op het nadere stapte, tot ze zo dichtbij was dat ze de kralen die ik haar aanbood kon pakken.” Geen gevaarlijke vrouw meer, maar de geboorte van een consument.