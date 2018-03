Oasis laat fans liedjes spelen

Omdat er, behalve door de echte fan, niet meer wereldwijd reikhalzend wordt uitgekeken naar een nieuw Oasis-album, moet de band tegenwoordig het een en ander verzinnen om media-aandacht te genereren. Noel van het podium laten duwen door een manisch grijnzende fan in Ontario lijkt een goede stunt, al was dit incident vast niet gepland. Wel gepland en uitgedacht is de manier waarop de nieuwe liedjes in de aanloop naar de release van Dig Out Your Soul naar buiten worden gebracht. Niet door de band zelf, maar door fans – hen wordt gevraagd om de nummers die ze nog niet gehoord hebben en waarvan ze de bladmuziek kunnen downloaden, zelf op te nemen en online te zetten. Nog leuker is dat ze ook New Yorkse straatmuzikanten vroegen. Wie de afgelopen week in de metro van New York een zangeres met plastic vleugeltjes en een vliegeniersbril, een kalende man met bas, een fluitist of een rocker met strijkstok en lichtgevende elektrische gitaar is tegengekomen, heeft ze waarschijnlijk nog niet eerder uitgebracht Oasismateriaal horen spelen.

De kleurrijke straatmuzikanten, uitgekozen door de VVV van New York, hebben de nummers vorige week geleerd ‘van de bandleden zelf’. Ofwel, na een hele ochtend liedjes instuderen, zijn de Engelsmannen even komen kijken hoe de straatmuzikanten het er vanaf brengen. Maar dat deden de bandleden, tegen karakter in, dan wel weer erg enthousiast. Ze klappen, ze lachen en Liam kijkt met open mond naar de zangeres met de vleugeltjes en vraagt haar na het optreden oprecht geïnteresseerd wat het geheim van haar tamboerijntechniek is.

www.oasisinet.com/digoutyoursoulsongs/, www.youtube.com/digoutyoursoulsongs