Ministerie VWS: pleegkinderen tot 21 bij gezin

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat pleegkinderen voortaan tot hun 21ste bij hun pleeggezin kunnen wonen, meldt RTL Nieuws. De leeftijdsgrens ligt momenteel op achttien jaar. Volgens minister Hugo de Jonge (CDA) zijn jongeren van achttien “nog niet afgebakken”, zeker als zij zijn opgegroeid in pleeggezinnen.

Pleegouders ontvangen maandelijks een bedrag van gemiddeld 530 euro per maand van de gemeente waarin zij wonen, deze vergoeding stopt op de achttiende verjaardag van het kind. De Jonge wil dat de leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 21, behalve als de kinderen er eerder aan toe zijn het gezin te verlaten. Het ministerie stelt vooralsnog niet meer geld beschikbaar, “de financiën zijn nu onderwerp van gesprek”, aldus een woordvoerder.

In 2017 nam het aantal pleeggezinnen voor het eerst sinds vijf jaar af: Pleegkinderen hebben we niet zo graag meer in huis

‘Pleegkinderen vaker op het foute pad’

Pleegzorg Nederland staat achter het plan van De Jonge. Volgens de organisatie hebben pleegkinderen een verhoogde kans in de schulden of criminaliteit te belanden. Ook zouden zij vaker drugs gebruiken en in de prostitutie terechtkomen, zei een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

In 2017 werd bekend dat het animo om pleegouder te worden sinds vijf jaar afneemt, ondanks campagnes om aandacht te vragen voor pleegzorg. Als pleegkinderen niet geplaatst kunnen worden, komen zij terecht in een ‘gezinshuis’ of bij familieleden. Om aandacht te vragen voor dit probleem is Pleegzorg Nederland de campagne Supergewone Mensen Gezocht begonnen, ondersteund door het ministerie van VWS.