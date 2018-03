NRCBOEKEN.NL/LEESCLUB

In november gaat in Boeken, op deze plaats, een nieuwe editie van de NRC Leesclub van start. Thema is de Afrikaanse literatuur. Acht romans uit zeven verschillende landen, in vier verschillende talen, zullen worden ingeleid en bediscussieerd door experts in de Afrikaanse literatuur en critici van NRC Handelsblad.

In de zogeheten ‘AfriCanon’ zullen de volgende romans worden opgenomen:Een wereld valt uiteen van de Engelstalige Nigeriaan Chinua Achebe

Een verblindende afwezigheid van licht van de Franse Marokkaan Tahar Ben Jelloun

Kaarten van de Engelstalige Somaliër Nurrudin Farah

Triomf van de Afrikaanstalige Zuid-Afrikaanse Marlene van Niekerk

De kinderen van Gabalawi van de Arabischtalige Egyptenaar Nagieb Mahfoez

Vuurvlinder van de Engelstalige Zimbabweaanse Yvonne Vera

Allah is niet verplicht van de Franstalige Ivoriaan Amadou Kourouma, en

Het zingende gras van de Engelstalige, in Rhodesië opgegroeide Doris Lessing

De acht nieuw uitgebrachte romans zullen eind oktober in een cassette via de krant worden aangeboden en los verkocht in de boekhandel en via nrcboeken.nl.