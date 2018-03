NRCBOEKEN.NL

Uitvreter gaat er met heldentitel vandoor

Japi, de sympathieke schelm uit het verhaal De uitvreter van Nescio (1882-1961), is bij een verkiezing afgelopen zondag in het Letterkundig Museum verkozen tot Literaire Held van de Nederlandse literatuur.

Japi eindigde voor Multatuli’s Max Havelaar en Marten Toonders Olivier B. Bommel. Nescio publiceerde De uitvreter in 1911 in De Gids. Japi, ‘wiens achternaam nooit geweten is’ zoekt al reizende naar zin en liefde. Het museum noemt Japi, ‘die het liefst voor zich uitstaarde in het water, de merkwaardige kerel die altijd je worsten opat, die over je schouder meekeek om je keuze van blauw te bekritiseren als je een schilderij maakt’, de eenzelvige vriend die iedereen begrijpt maar die nooit helemaal te begrijpen is. (HC/SK)

Saramago kondigt laatste roman aan...

De Portugese Nobelprijswinnaar José Saramago heeft gezegd dat zijn pas afgemaakte roman A viagem do elefante (De reis van de olifant) zijn laatste boek zal zijn. De 86-jarige Saramago heeft last van ademhalingsproblemen en werd vorig jaar lange tijd opgenomen in het ziekenhuis. Aan zijn roman heeft Saramago naar eigen zeggen tien jaar gewerkt.

In een e-mailcorrespondentie met Spaanse journalisten noemde hij zijn nieuwe boek over een Indische olifant die in de 16de eeuw van Lissabon naar Wenen reist ‘eerder een verhaal dan een roman’. Het boek verschijnt binnenkort gelijktijdig en eerst in het Spaans, Portugees en Catalaans. (HC)

... maar Anna Enquist gaat gewoon door...

De berichten over het einde van de literaire loopbaan van Anna Enquist zijn schromelijk overdreven, zo heeft de auteur gemeld. Het feministische maandblad Opzij meldt deze maand dat Enquist ‘uitgeschreven’ zou zijn, maar volgens de auteur is het volgende maand verschijnende Contrapunt niet haar laatste boek.

In het interview legt Enquist uit hoe zij ooit met schrijven begon uit onvrede over het dalende niveau van haar eigen pianospel, maar hoe zij na de dood van haar dochter (die in 2001 verongelukte) de muziek weer heeft opgepakt. De veronderstelling dat ze dus haar pen aan de wilgen zou hangen berust volgens Enquist op een misverstand tussen haar en de journalist van Opzij. (AF)

... en Allard Schröder voert het tempo op

Amper een paar maanden geleden verscheen De econome van Alllard Schröder, maar de volgende, Amoy ligt al op de persen. Bovendien vertrekt de auteur binnenkort alweer naar de Chinese stad Amoy om te werken aan een nieuwe roman. Zijn vrouw moet voor haar werk vaak in China zijn. „Maar na de opvolger van Amoy krijgen jullie dan een tijd niets meer van mij.”

Schröder vertelt over zijn vroegere en komende werk in de reeks ‘werkkamergesprekken’ op nrcboeken.nl. Een van de pronkstukken in de kamer is een Stendhal-uitgave uit 1830. „Toen leefde hij zelf nog”, zegt Schröder. Hij noemt de schrijver „een levenslange verslaving”. Hij schrijft een pagina per dag. „Ik schrap bijna niets. Toen ik jonger was en aan mijn eerste romans werkte, schrapte ik veel meer. Als jonge schrijver ben je eigenlijk dom. Je gebruikt ontzettend veel energie, pent hele boeken vol en kan er vervolgens weer een groot deel van weggooien.” (SK)

NIEUWSLEZENDe Taliban

‘De stabiliteit van Afghanistan en het lot van de 40.000 Amerikaanse en NAVO-militairen hangen af van de gebeurtenissen in Pakistan’, schreef de Pakistaanse journalist Ahmed Rashid vorig jaar in deze krant (06.11.07). En weliswaar werd afgelopen dinsdag vanuit Pakistan bekendgemaakt dat bij een offensief twintig extremisten zouden zijn gedood, dit soort berichten moet misschien met een korreltje zout genomen worden. Volgens Rashid zijn arrestaties van Afghaanse Talibanleiders niet meer dan een ‘zoethoudertje’ voor de VS. Rashid had een vooruitziende blik, aldus Floris van Straaten over Taliban (Olympus € 15,-) toen hij waarschuwde voor de gevolgen van de Taliban voor Pakistan. ‘Het boek geeft een tamelijk volledig beeld over de wordingsgeschiedenis van het Talibaan-bewind en de aard van hun regime’ (Boeken, 20.09.01). Wat de gevolgen zijn geweest, is te lezen in Rashids latere Descent into Chaos (Penguin, €22,90). Fout op fout is gestapeld met fatale gevolgen, schrijft Hanneke Chin-A-Fo naar aanleiding van dit boek: ‘Zie nou eens in, drukt Rashid de lezer op het hart, dat de strijd in Afghanistan niet ten einde zal komen voordat er een oplossing is gevonden voor Kashmir’ (Boeken 22.08.08). (TJ)

TIJDSCHRIFTHollands Maandblad

Hollands Maandblad bestaat dit jaar vijftig jaar, maar men (nu ja, HM kent maar één redactielid, Bastiaan Bommeljé) lijkt zich zorgen te maken of er nog wel een 51ste jaargang aan vast kan worden geplakt. Het tijdschrift komt mede tot stand door een subsidie van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF), maar dat wil dat bij de door de staat gesubsidieerde bladen de marketingmachines worden aangeslingerd; er moet een groter publiek worden bereikt in plaats van om de zoveel tijd voor die paar liefhebbers de drukpersen aan te zetten zoals nu het geval is.

In de onderhoudende rubriek van Bommeljés blad, het niet ondertekende ‘from the book depository’, wordt er de staf over gebroken. De auteur kent de marketing van ‘het PCM- Apax-concern, en van ABN- AMRO en van Fortis en van de overheid inzake de OV-chipkaart’. Daarom heeft hij, ironisch concluderend, ‘een peilloos vertrouwen in marketing als wetenschap, als kunst en als kunde, en derhalve tevens als instrument om literaire tijdschriften ‘aanwezig’ te laten zijn in ‘het literair-maatschappelijk discours’, zoals in de NLPVF- brief vermeld stond.

Hollands Maandblad moet gewoon z’n staatstoelage krijgen. Want hoe zit het eigenlijk met de toekenning van ‘subsidies tot 60.000 euro per persoon aan usual suspects als H.C. ten Berge, Sybren Polet, Robert Anker of Jacques Firmin Vogelaar’ ? Want dat toebedeelde geld ‘voor alweer een onmisbare nieuwe roman of alweer een kostelijke dichtbundel’ is toch wat vreemd, aangezien ‘hun vorige gesubsidieerde producties nog in stapels bij De Slegte liggen’. Het heeft wel wat, dat openlijke ellebogenwerk. Marketen is het nog net niet, maar je krijgt als lezer in elk geval het gevoel dat men flink aan de bak gaat om het hoofd boven water te houden. (SK)

WEEKSITEBibliotheken vs. Palin

Wat begint als een onschuldig blog van een bibliothecaris die schrijft over de pogingen van Sarah Palin om bepaalde boeken uit een streekbibliotheek in Alaska verwijderd te krijgen wordt met het toenemen van het aantal posts een steeds hilarischer moddergevecht tussen voor- en tegenstanders, compleet met lijsten van boeken die de kandidaat-vicepresident zou hebben willen verbieden, ja, misschien zelfs verbranden (van vier delen Harry Potter tot de Bekentenissen van Rousseau). Op: librariansagainstpalin.wordpress.com. (AF)

