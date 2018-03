Nieuw Nederland Rotterdam Op 20 september gaan twee foto-exposities open met een activiteitenprogramma van rondleidingen en lezingen. De eerste overzichtsexpositie van fotograaf Martien Coppens (1908-1986), toont naast 200 foto’s en al zijn fotoboeken, ook zijn recent ontdekte kleurenfoto’s. En in Nieuw Nederland, een project waaraan Piet Hein Stulemeijer 30 jaar werkte, is in 12 films met ruim 14.000 foto’s de ontwikkeling van de wijk Haagse Beemden te volgen. Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332. Programma van 14-18u. Inl www.nederlandsfotomuseum