Rintje zit in de mand voorop de fiets bij mama. Ze zijn op weg naar school. Mama draagt haar regenpak; je ziet alleen de punt van haar neus. Rintje heeft zijn zuidwester op. „Als het altijd blijft regenen, komt het water dan helemaal tot de wolken?” vraagt Rintje. „Worden we dan vissen?”

„Zo hoog zal het water nooit komen”, zegt mama. „Maar ik hoop wel dat het nu snel ophoudt met regenen.” Ze trekt snel haar poten op want ze fiets weer door een hele grote plas regenwater.

Als Rintje zijn moeder op het schoolplein gedag heeft gezegd loopt hij de klas binnen. Onder ieder bankje ligt een kleine plas regenwater. Alle honden zien eruit als verzopen katten. Maar onder één bankje is de vloer nog droog. In het bankje zit een nieuw meisje, en naast haar staat een grote roze paraplu.

„We hebben een nieuw meisje”, fluistert Rintje tegen Tobias. „Weet jij hoe ze heet?”

„Ze ziet er leuk uit”, zegt Tobias. „We gaan straks wel even met haar praten!”

Zoals elke ochtend begint juf Wijskop met het oplezen van de namen. Zo kijkt ze of iedereen er is. „Als je naam wordt voorgelezen steek je je poot in de lucht. Boris, Jeltje, Tim, Rintje…” leest Juf voor. „Victor, Madeline, Tobias, Abe, Stijn, Soesja....” Om de beurt steekt iedereen zijn poot op. Totdat juf de naam van Henriette opleest. Rintje kijkt de klas rond maar ziet Henriette nergens. „Ze is te laat”, fluistert Tobias.

Maar dan gebeurt er iets heel raars. Het nieuwe meisje begint te giechelen. Eerst heel zachtjes maar het klinkt steeds harder. En dan steekt ze een poot op. „Herkennen jullie me niet?” lacht ze . „Ik ben Henriette! Ik ben naar de kapper geweest en die heeft mijn vacht helemaal kort geknipt!”

„Je bent onherkenbaar!” roepen Rintje en Tobias. En ook juf Wijskop zegt dat ze Henriette niet herkend had. „Ik vond die lange krullen mooier”, zegt Rintje.

„Ik had zin in wat anders”, zegt Henriette. „Vinden jullie het echt niet mooi?”

„Ik weet het niet”, zegt Tobias. „Ik vind het best mooi, maar je bent Henriette niet meer.”

„Je lijkt zo dun en kaal”, zegt Rintje. „Bijna een mini hazewindhondje!”

„Het is echt de nieuwste mode hoor!” zegt Henriette. „Maar het groeit vanzelf wel weer aan. En van binnen ben ik echt niet veranderd!”

„Dus je bent van buiten onze nieuwe vriendin en van binnen gewoon ons oude Henriette!” zeggen Rintje en Tobias.