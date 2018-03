Net zo lijken als de anderen

Reiner Stach: Kafka. Die Jahre der Erkenntnis. S. Fischer, 727 blz. € 29,90

Hartmut Binder: Kafkas Welt. Eine Lebenschronik in Bildern. Rowohlt, 687 blz. € 81,35

Van geen enkele schrijver zijn zulke indringende foto’s gemaakt als van Franz Kafka. Zijn lage haarinplant en afstaande puntige oren wekken onbehagen: is dit een mens of een wezen van een vreemde planeet, een alien in een net pak? En dan die ogen, die even verbaasde als priemende blik. Brandend en kil tegelijk. En zo blijft, niet alleen door zijn werk maar ook door zijn wezen, het raadsel Franz Kafka bestaan. Over de auteur met zijn bescheiden oeuvre verschenen duizenden duidingen, die op hun beurt ook weer geduid moesten worden. Kafka zou er vertwijfeld om hebben gelachen. Altijd had hij geschreven over onbegrijpelijke papieren bepalingen, over ambtelijke decreten waarvan alleen de bureaucraten zelf de zin konden inzien. De absurditeit van de wet, de ongrijpbaarheid van de macht en de nietigheid van het aan wet en macht onderworpen individu waren Kafka’s favoriete thema’s. Dat er na zijn dood zoveel wetten zouden komen over hoe men zijn boeken diende te lezen, dat zou zijn nachtmerries hebben bevestigd.

Krankzinnig veel details zijn er over Kafka verzameld en gearchiveerd – maar een behoorlijke biografie was er tot voor kort nog niet. Pas nu, in dit jubileumjaar (honderdvijfentwintig jaar geleden werd Kafka geboren), verscheen de Duitse vertaling van het mooie Kafka-boek Tremendous World I have inside my Head, van de Amerikaan Louis Begley. En nu is ook het tweede deel van een monumentaal biografisch project af. Kafka. Die Jahre der Erkenntnis van Reiner Stach omvat maar een fractie van Kafka’s leven en ontsluit toch een hele wereld. Het boek begint in 1914 en eindigt bij Kafka’s dood in 1924. Zo sluit het min of meer aan bij deel één van Stachs project, Die Jahre der Entscheidungen, dat van 1910 tot 1915 loopt. Deel drie, over Kafka’s kinderjaren, komt vreemd genoeg pas later. Naar men zegt omdat eerst het archief van Kafka’s vriend en bezorger Max Brod moet worden opengesteld.

Goed, twee delen zijn er, en ze bevatten elk meer dan zevenhonderd bladzijden, waarop je zou kunnen concluderen dat Stach aan de detailgekte van andere Kafka-duiders ten prooi is gevallen. Maar dat is niet zo. In Die Jahre der Erkenntnis staat geen enkel detail op zichzelf. Alles is opgenomen in een meeslepend verhaal. Dat met filmische middelen wordt verteld. Stach richt zijn camera op een intiem moment in het leven van zijn held, filmt dan met een weidse beweging het politieke, historische en culturele landschap en zoomt vervolgens weer in op zijn held, die ineens niet meer zo geïsoleerd lijkt: volgens Stach stond Kafka minder ver van zijn tijd af dan men meestal denkt.

Kafka’s wereldvreemdheid wordt graag beargumenteerd met een zin uit een van zijn dagboeken. ‘Oorlog uitgebroken. Vandaag gezwommen.’ Alsof die hele oorlog Franz niets aanging. Maar Reiner Stach maakt duidelijk dat de catastrofe die op 1 augustus 1914 over Europa kwam Kafka wel degelijk raakte. Vanuit zijn woonplaats Praag zag hij de militarisering van de samenleving. Hij voelde de in oorlogen altijd extra onverbiddelijke bureaucratische machinerie en hij voelde het gebrek aan voedsel, aan kolen om zijn kamer warm te houden, aan bewegingsruimte. En aan het eind van de oorlog stonden de slachtoffers voor zijn neus.

Want als ambtenaar bij een verzekeringsmaatschappij moest hij gewonde soldaten op hun geschiktheid voor een uitkering keuren. Kapotgeschoten gezichten brachten de teruggekeerde krijgers mee en, voorzover ze nog ogen hadden, verwilderde blikken. De psychische verwoesting was nog erger dan de fysieke. Stach citeert de brieven waarin Kafka zich namens de Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt voor goede opvang van de ernstigste gevallen inzette, opvang die er in de vorm van een ‘volkssanatorium voor zenuwzieken’’ inderdaad snel kwam.

Dat de weinig oorlogszuchtige Kafka middenin de oorlog opeens soldaat wilde worden is moeilijk te begrijpen. Wilde de 33-jarige aan het kantoor ontsnappen? Aan het huwelijk met Felice Bauer? Ook Stach weet het antwoord niet. Kafka’s directeur, dat weet hij wél, voorkwam dat Franz in 1916 naar het front vertrok. Hij kon zijn vice-secretaris in deze tijden van nood minder dan ooit missen.

Nóg een moeilijk te bevatten feit: dat Kafka überhaupt een baan had. Dat die schuwe man met collega’s sprak, bij vergaderingen zat en prima functioneerde. Op een hoog niveau nog wel, met aanzien en een goed salaris. Maar de aanpassing had zijn prijs. Chronische hoofdpijn leverde de inspanning op om net zo te lijken als de anderen. Slapeloosheid bovendien. En hypochondrie. En een permanent gevoel van beklemming. Ja, ondanks de pogingen om van zijn held een man van de wereld te maken kan Stach toch niet om het bekende beeld van Kafka heen, dat van de hypergevoelige neuroot. Hoe neurotisch die neurosen ook bestudeerd zijn, ze blijven wel de kern. Van Kafka’s persoon, van zijn schrijverschap en zelfs van zijn aantrekkingskracht.

Het attractiefst is misschien wel dat waar Kafka het meest mee zat, zijn gebrek aan stoere mannelijkheid. In het tengere lichaam huisde een labiele geest. Behalve aan hypochondrie leed Kafka aan dwanggedachten, die, wat Stach niet vermeldt, tot en met moordfantasieën reikten, het in stukken hakken van lijken bijvoorbeeld. Ideeën die je na kunt lezen in een verhaal als In der Strafkolonie met zijn folterscènes. Het moet Kafka enorm veel energie hebben gekost om die destructieve neigingen te beheersen. En tegenover zijn sadisme stond een uitgerijpte vorm van masochisme.

In Kafka’s proza wemelt het niet alleen van de bestraffingen maar ook van de gevolgen daarvan zoals schuld en schaamte. Kafka schaamt zich voor zijn ‘jammerlijke’ lijf, voor zijn ‘waardeloosheid’, ‘gierigheid’ en ‘onrust’, voor zijn ‘schrikachtigheid’,’moeheid’, en algehele ‘zwakte’.

Vreemd eigenlijk dat Stach de hoofdoorzaak van al die ellende niet of nauwelijks noemt: Kafka’s reusachtige vader. Ongetwijfeld komt de biograaf hem nog wel tegen in het deel over Franz’ kinderjaren. Toch zou hij ook in het tweede deel een prominente plaats moeten krijgen. Vader Hermann Kafka beheerste immers ook het leven van de volwassen zoon. De eerlijkheid van Kafka’s nooit bij de geadresseerde aangekomen Brief an den Vater, uit 1919, choqueert nog altijd. ‘Jouw uiterst effectieve pedagogische middelen waren: schelden, dreigen, ironie, boosaardig lachen en zelfbeklag’ heet het daar.

De vader is alles wat de zoon niet is: een krachtdadige, vitale, succesvolle, tirannieke heer, het toonbeeld van een masculien karakter. ‘Je maakte mij complimenten’, schrijft Franz, ‘als ik goed salueerde en marcheerde, maar ik was geen toekomstig soldaat, of je complimenteerde me als ik stevig at en er zelfs bier bij dronk, of als ik onbegrepen liederen kon nazingen of jouw lievelingsuitspraken kon nabrabbelen, maar niets daarvan hoorde bij mijn toekomst.’

Alleen al het van gezondheid blakende vaderlichaam intimideerde de zoon. En de vader, die haalde alles door het slijk wat voor de zoon iets betekende, van zijn eerste schrijfsels tot en met de keuze van zijn vrienden.

Natuurlijk staat de vader, die het van arm joods dorpskind tot welvarende Praagse middenstander schopte, ook voor het patriarchaat. En voor de regels van de gegoede burgerij. Veel dwingender dan nu waren die regels. Het werd helemaal niet raar gevonden dat een vader met behulp van detectives de familie van zijn toekomstige schoondochter op haar deugdzaamheid doorlichtte, een praktijk die Hermann Kafka werkelijk toepaste. Anderzijds, en dat beschrijft Stach dan weer uitvoerig, haalde de oorlog oude waarden onderuit. De oorlog liet morele chaos na – en Franz Kafka werd heen en weer geslingerd tussen de strengheid van het ouderlijk huis en de losse zeden van de nieuwe tijd.

Zijn ‘bovenmenselijke strijd’, in z’n eigen woorden, om tot een huwelijk te komen moet in dat licht worden bezien. Kafka’s grote droom: met een vrouw samenwonen zonder het schrijven te hoeven opgeven en zonder kostwinnersplicht. Kinderen erbij, misschien, en gedeelde idealen. Zielsverwantschap en kalmerende genegenheid over en weer. Zijn grote angst: een huwelijk als dat van zijn ouders, met een timide moeder de vrouw, een autoritaire pater familias en ongelukkig kroost. En dan nog de gewone angst, voor intimiteit vooral.

Want Kafka’s verlangen naar nabijheid ging met grote afweer samen. Stel je bij hem een man voor die goed naar je luistert en jou door invoelende vragen tot vertrouwelijkheden verleidt, zodat jij op jouw beurt persoonlijke dingen aan hem gaat vragen. Maar hij geeft alleen vage, uitwijkende, hoffelijke antwoorden. Hij wil zich niet laten kennen. Hij wil niet worden doorzien.

De strategieën die Kafka bedacht om anderen van het lijf te houden – in zijn gesprekken, zijn brieven, zijn werk – zijn zo geraffineerd als je van een listige jurist mag verwachten. Irreële angsten verhief hij tot ogenschijnlijk volmaakt logische redenaties, niet alleen in het echt maar ook in zijn verhalende proza. Terwijl anderen hem niet mochten doorzien, besteedde hij al zijn energie aan het doorprikken van zijn eigen trucs, aan het doorgronden van zijn eigen duistere gronden. Die Jahre der Erkenntnis, de jaren van het inzicht, verwijzen bij Stach naar de tijd waarin Kafka peinzend en vorsend de balans van zijn leven opmaakte.

Twee keer was hij verloofd geweest, met Felice Bauer, en twee keer had hij de verloving verbroken. Een huwelijk met het bescheiden meisje Julie Wohryzek had hij ook niet aangedurfd. Van Milena Jesenská was hij weggevlucht toen zij te veeleisend werd. Mislukt was het plan om te trouwen, om zich los te maken van de ouders, van de verzekeringsmaatschappij, van Praag. Zijn literaire oeuvre? Onvoltooid en fragmentarisch. Zijn productiviteit? Soms schreef hij jaren niet. Zijn pogingen om iets nuttigs te doen, om het tuinbouwvak te leren, Hebreeuws, meubelmaken? Alles afgebroken.

Toch roemt Stach Kafka’s moed. Zijn wilskracht zowaar. Kafka leverde immers niet alleen een heroïsch gevecht tegen zijn innerlijke beperkingen maar ook tegen uiterlijke: de oorlog, het verdwijnen van de joods-Duitse cultuur in Praag en – de tuberculose. In 1917 brak die bij hem uit. Kafka was te zuinig om naar een goed sanatorium te gaan. Hij trok zich ter genezing liever terug in eenvoudige pensions op het platteland. Toen hij gespecialiseerde longartsen liet aanrukken was het te laat. Zoals het ook te laat was voor een toekomst met zijn grote liefde Dora Diamant.

Stachs nawoord is deprimerend. Het herinnert ons eraan dat Kafka’s wereld kort na zijn dood totaal vernietigd werd – en Stach somt op hoe het met de mensen om Kafka heen afliep, wie er allemaal in de gaskamers om het leven kwamen.

Een verdwenen wereld: dat is ook de teneur van een ander pas verschenen boek, Kafkas Welt. Eine Lebenschronik in Bildern van Hartmut Binder. Dit werk ontroert vooral door de vergeelde foto’s. Van huizen, pensions, straten, landschappen en mensen. Hier Kafka met de puntoren en de borende blik. Daar Kafka bij een slee in de sneeuw. Of eenzaam op een groot Praags plein, onberispelijk gekleed als altijd. En een heleboel onbekenden. Te veel onbekenden. Binders boek lijdt aan overinformatie. Je verdwaalt in de weetjes, zoals Kafka’s figuren in de wetten verdwalen. Wie samenhang wenst, zal zijn heil bij Stach moeten zoeken. Of bij Kafka’s werk, De gedaanteverwisseling, Het slot, Het proces, dat na lezing van Die Jahre der Erkenntnis niets fragmentarisch meer heeft.