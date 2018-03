Negentien doden bij opstand in gevangenis Mexico

TIJUANA. Bij de tweede gevangenisopstand in driedagen in de beruchte La Mesa-gevangenis in de Mexicaanse grensstad Tijuana zijn gisteren negentien mensen gedood en twaalf anderen gewond geraakt. Volgens familieleden kwamen de gedetineerden in opstand omdat ze sinds de vorige rellen afgelopen zondag, waarbij drie doden vielen, geen voedsel en water meer hebben gehad. De autoriteiten spreken van bendegeweld, maar ook van betrokkenheid van gevangenispersoneel bij de tweede opstand.Drie officieren zijn op non-actief gezet voor de duur van een onderzoek naar de opstanden