Nederland krijgt vaker en heviger jeuk

Klimatologen, biologen en planologen hebben zich al geroerd over klimaatverandering. We weten dat de natuur lijdt onder de opwarming van de aarde. En we weten ook dat Nederland de kust moet versterken en de rivieren meer ruimte moet geven om de gevolgen van zeespiegelstijging en bodemdaling het hoofd te bieden.

Nu zijn de medici aan de beurt. De gevolgen voor de volksgezondheid, zeggen sommigen, zijn groot. De komende decennia vallen in Nederland jaarlijks enkele honderden doden extra en worden duizenden mensen meer ziek, aldus deze week het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht, het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving. De sterfte en ziekte treden op tijdens hittegolven, maar ook door oprukkende infectieziekten als ziekte van Lyme, allergieën, huidkanker en staar.

Eensgezind zijn de medici over de sterfte in de zomer. Onderzoeker Maud Huynen van de Universiteit Maastricht, een van de auteurs van het rapport en expert op het gebied van ‘hittestress’, stelt dat tijdens hittegolven ongeveer 12 procent méér mensen sterven dan in ‘normale’ Hollandse zomers. Bovendien zijn meer mensen ziek, en is sprake van slaapverstoring en minder arbeidsproductiviteit. De meeste last ondervinden de steden, aldus Huynen. „Daar blijft de hitte langer hangen, vooral ’s nachts. Dat scheelt enkele graden Celsius met gebieden daarbuiten.”

Er wordt weleens tegengeworpen dat vooral ouderen die tijdens hittegolven doodgaan, enkele dagen of weken later tóch wel zouden zijn gestorven. Inderdaad is sprake van een „oogsteffect” omdat de periode na de hittegolf doorgaans een daling van sterfte te zien geeft. Maar die daling is nooit hoger dan 50 procent van de hittesterfte, aldus Huynen.

Nog een tegenwerping: wordt de ‘oversterfte’ in de zomer niet gecompenseerd door verminderde sterfte in de winters, die immers minder streng worden? In zekere zin wel, erkent Huynen. „Maar je moet wintersterfte en zomersterfte toch als aparte effecten zien. Je kunt moeilijk zeggen dat die zomersterfte in dat geval niet uitmaakt.” Ook kun je veronderstellen dat het op langere termijn met die zomersterfte wel meevalt, omdat de mens zich aan de gestegen gemiddelde temperatuur zal aanpassen. Nu treedt in het gematigde klimaat van Nederland de minste sterfte op bij een gemiddelde temperatuur van 16,5 graden Celsius, maar in warmere landen ligt de ‘ideale temperatuur’ 2 graden hoger. Maud Huynen: „We weten niet of mensen de klimaatverandering zullen kunnen bijhouden. Misschien wel. Dan schuiven we gewoon lekker mee.”

Zeker lijkt wel dat we meer jeuk krijgen. De huisstofmijt is aan een opmars bezig, stelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit, vooral door de steeds warmere en vochtigere winters, omstandigheden waarin de mijt nu al gedijt. „In bed ligt u niet alleen. Ongeveer twee miljoen beestjes genieten van uw huidschilfers.”

Omdat het groeiseizoen van planten en bomen langer duurt en vroeger begint, krijgen meer mensen last krijgen van hooikoorts. „Tegenwoordig kun je in december al last krijgen van de hazelaar.” Zuidelijke soorten als ambrosia rukken op, een plant waarvan de pollen vijf keer zo allergeen zijn als graspollen. En de eikenprocessierups natuurlijk, met z’n 600.000 brandharen, die zich in half Nederland heeft genesteld. Allergische aandoeningen worden bovendien, zegt Van Vliet, verergerd door luchtvervuiling, met name CO2.

Met de infecties lijkt het vooralsnog mee te vallen, melden onderzoekers van het RIVM in Bilthoven. Het is moeilijk te bepalen of de opwarming van de aarde gevolgen heeft hebben voor infecties die je kunt oplopen door zwemmen, via drinkwater of besmet voedsel. De oorzaken lopen uiteen, en ook de uitwerking valt lang niet altijd te voorspellen. Wel is het oppassen geblazen voor vectorgebonden infectieziekten, stelt directeur Roel Coutinho van het Centrum voor infectieziektenbestrijding, dat wil zeggen virussen die door een drager zoals een mug of teek worden overgedragen.

Onmiskenbaar is in Nederland de opmars van de schapenteek, die de laatste jaren in groten getale vanuit de bomen op recreanten valt, zich vastzuigt en, indien drager van het virus, de huidinfectie Erythema migrans veroorzaakt en de ziekte van Lyme. Coutinho: „Maar je moet erg voorzichtig zijn met de conclusie dat de stijging van het aantal meldingen komt door het klimaat. Huisartsen zijn beter getraind op herkennen van de ziekte. En de recreatie is toegenomen.”

De scepsis over de effecten van klimaatverandering verhindert niet dat veel wetenschappers beleidsmakers adviseren nader onderzoek te doen, alert te zijn op veranderingen als de komst van de tijgermug, de controle op voedsel te intensiveren, en het publiek tips te geven. Zoals: slaap onder een klamboe tijdens hittegolven; vermijd zware inspanning tijdens hete uren; draag lange kleding tijdens boswandelingen, zodat teken geen kans krijgen.

Arnold van Vliet: „Ik draag in het bos nóóit een korte broek.”