NEC verslaat Dinamo, Feyenoord verliest

NEC heeft gisteren de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de UEFA Cup gewonnen. In Nijmegen was de ploeg van Mario Been met 1-0 te sterk voor Dinamo Boekarest uit Roemenië.

In de eerste helft had NEC, dat na vijf jaar zijn Europese rentree maakte, de controle over de wedstrijd maar kreeg nauwelijks grote kansen. Dinamo speelde terughoudend en loerde op de counter. Zo kwam Ionel Danciulescu vrij voor doelman Gabor Babos maar hij kreeg de bal niet onder controle.

Na rust begon de club uit Nijmegen fel en in de 57ste minuut maakte Jhonny van Beukering de enige treffer van de wedstrijd. Hij kopte de bal in na een voorzet van Youssef El-Akchaoui.

NEC gaat over twee weken op bezoek in Boekarest. De winnaar van de dubbele confrontatie plaatst zich voor de groepsfase van de UEFA Cup.

Feyenoord wist gisteren niet te winnen. In de Rotterdamse Kuip verloor de ploeg met 1-0 van het Zweedse Kalmar FF.

Op last van trainer Gertjan Verbeek hanteerde de thuisploeg een hoog baltempo. Dat was volgens Verbeek de enige manier om de fysiek sterke Zweedse koploper en bekerfinalist stuk te spelen. Maar door de vele fouten in de gehaaste opbouw kwam Feyenoord in de eerste helft amper in het Zweedse strafschopgebied.

Verbeek koos na een uur voor een opvallende wissel. De zeker niet slecht spelende Jonathan de Guzman werd gewisseld voor Diego Biseswar, de man die zaterdag tegen FC Volendam (5-0) als invaller indruk maakte met twee treffers en een assist. Maar de nieuwkomer kon deze keer niet imponeren.

Viktor Elm scoorde in de 72ste minuut met een kopbal uit een vrije trap van zijn broer Rasmus Elm de 1-0 voor de Zweedse club. De return is over twee weken in Zweden. (ANP)

SC Heerenveen speelde gisteren tegen Vitoria Setubal. Bekijk de uitslag en alle andere uitslagen op uefa.com