Na OK`s nu ook verloskunde dicht

LELYSTAD. Ook de afdeling verloskunde van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord sluit de deuren. Dat maakte bestuursvoorzitter Gersji Rodrigues Pereira gisteren bekend. Het besluit volgt op de gedwongen sluiting van de operatiekamers. Zonder de beschikbaarheid van OK`s voor eventuele complicaties willen de ziekenhuizen geen zwangere vrouwen meer opnemen. De OK`s van de IJsselmeerziekenhuizen blijven nog maanden dicht in verband met infectiegevaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg oordeelde in een recent rapportdat de lucht in de operatiekamers niet steriel genoeg is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemde het gisterenbuitengewoon kwalijk dat de directie maandenlang operaties heeft laten doorgaan terwijl ze wist dat de luchtniet goed was. De vakbonden, het personeel en het gemeentebestuurhebben het vertrouwen in de bestuursvoorzitter opgezegd.