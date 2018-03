Muziekschets van Mozart gevonden

NANTES, 19 SEPT. In een bibliotheek in Nantes is een vel papier gevonden met eigenhandig geschreven muziekschetsen van Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om een opzet voor een sonate en een Kyrie en het dateert van na 1787. Het papier werd gevonden in een archief, waar het in de negentiende eeuw was opgeborgen en vervolgens vergeten. Het was destijds geschonken door een verzamelaar van autografen. Volgens Ulrich Leisinger van het het onderzoeksinstituut Mozarteum in Salzburg gaat het om een ”belangrijke” vondst. Op een veiling zou het papier zo`n 70.000 euro opbrengen.