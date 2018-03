Morgan Stanley kan beter krimpen

Moet Morgan Stanley zichzelf te koop aanbieden? Geruchten dat topman John Mack aan zijn collega van Citigroup heeft verteld dat de zakenbank een transactie nodig heeft om te kunnen overleven, mogen dan zijn ontkend, de wanhopige speurtocht naar een partner duidt erop dat Morgan Stanley als zelfstandig bedrijf geen levensvatbare toekomst zou hebben.

Maar is dat ook echt zo? De zakenbank wordt uiteraard geconfronteerd met een vertrouwenscrisis die haar handelsactiviteiten smoort. Hedgefondsen hebben hun geld teruggetrokken. Maar waarom zou ze dat niet gewoon laten gebeuren en krimpen naar het klantgerichte bedrijf dat Morgan Stanley ooit was?

Mensen zullen tegenwerpen dat dit niet mogelijk is. Als een beurskoers onderuitgaat, verdwijnt het vertrouwen, en in de banksector is dat alles dat ertoe doet. Kijk maar naar wat er is gebeurd met Bear Stearns en Lehman Brothers.

Maar de balans van Morgan Stanley heeft niet te kampen met de overdosis gifstoffen die Bear, Lehman en Merrill Lynch de das om deed. Morgan Stanley is zelfs minder gevoelig voor problematische balansposten dan concurrent Goldman Sachs. Bovendien maken haar kapitaal- en liquiditeitspositie een gezonde indruk, en de bank kan nu aankloppen bij de Federal Reserve ter financiering van vrijwel ieder bezit.

Het grootste probleem is dat krimpen naar de omvang van een klantgericht bedrijf niet zo eenvoudig is. Er zijn hoge kosten en grote risico’s verbonden aan de uitvoering ervan – en het proces van het afwikkelen van grote kortetermijnfinancieringen kan behoorlijk destabiliserend zijn. Morgan Stanley zou waarschijnlijk ook op enig geduld van de markt en de Fed moeten kunnen rekenen om te kunnen slagen in het afbouwen van ingewikkelder en illiquide posities zonder aanzienlijke verliezen te lijden. Toch zou dit scenario wel eens beter kunnen zijn dan een regelrechte uitverkoop van het hele bedrijf.

Bovendien ziet geen van de alternatieven er bijster aantrekkelijk uit. Oppervlakkig gezien lijkt een fusie met Wachovia Morgan Stanley toegang te zullen geven tot een bredere financieringsbasis. Maar in feite is dat een illusie. De zakenbank zal nauwelijks in staat zijn een beroep te doen op de depositohouders van Wachovia om de handelsactiviteiten te ondersteunen. Er is een groot verschil met de transactie tussen Merrill Lynch en Bank of America. Die heeft tot een herstel van vertrouwen geleid, omdat Bank of America als sterk wordt gezien. Maar Wachovia wordt gezien als zwak.

Intussen zou het idee om een belang van 49 procent aan het staatsfonds China Investment Corporation te verkopen het financieringsprobleem van Morgan Stanley niet oplossen. Zeker, een dergelijke overeenkomst zou de kapitaalpositie sterker maken en het vertrouwen wellicht wat kunnen opvijzelen. Maar kapitaal is niet het probleem. Nog eens 15 miljard dollar erbij zou een druppel op een gloeiende plaat zijn voor de handelsdivisie.

Er zijn uiteraard mogelijkheden voor een goede deal. Misschien zijn de Chinezen bereid een premie te betalen. Of misschien kan een sterke bank – als JPMorgan – tot een vertrouwen bevorderende fusie worden overgehaald. Maar als dat allemaal niet in het vat zit, zou krimpen naar een kleinere schaal voor de zakenbank wel eens de minst slechte oplossing kunnen zijn.