'Misstanden in bezette bufferzones'

Sinds zijn benoeming in 2006 tracht de Zweedse diplomaat Peter Semneby de conflictpartijen uit elkaar te houden. Tevergeefs, zoals op 7 augustus bleek toen Georgië zijn afvallige regio Zuid-Ossetië binnenviel en er een oorlog met Rusland uitbrak. Vijf weken later is de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus druk bezig de uitvoering van het staakt-het-vurenverdrag tussen Georgië en Rusland te begeleiden. „Ik verwacht dat de Russische troepen zich conform de afspraak voor 10 oktober terugtrekken uit de Georgische gebieden buiten Zuid-Ossetië en Abchazië”.

Voorlopig hoopt hij er maar het beste van en ziet hij uit naar 1 oktober, als 200 EU-waarnemers in Georgië met hun werk beginnen.

Wat gebeurt er als de Russen zich niet op tijd terugtrekken?

„Dan zullen de EU en andere landen op het hoogste politieke niveau reageren.”

De EU speelt een belangrijke rol bij de Russische terugtrekking, door de levering van de vredeswaarnemers, die de plaats van de Russische vredesmilitairen moeten innemen. Lukt het om die 200 waarnemers op tijd bij elkaar te krijgen?

„We zijn nu druk bezig met de voorbereiding van hun missie. De bereidwilligheid bij de EU-lidstaten om waarnemers te leveren is buitengewoon groot. Het aanbod is groter dan de vraag.”

Zullen de waarnemers ook actief zijn in Abchazië en Zuid-Ossetië?

„Hun mandaat bestrijkt het gehele grondgebied van Georgië, binnen de internationaal erkende grenzen. Maar in het eerste stadium richten we ons op de aangrenzende gebieden van Abchazië en Zuid-Ossetië. De Russen hebben hun eerste manschappen daaruit teruggetrokken, maar volgens de laatste Georgische gegevens zijn er nog altijd 1.400 Russische militairen aanwezig.”

Is het in die bufferzones gevaarlijk ?

„Het grootste probleem is nu de grijze zone direct buiten Zuid-Ossetië. De toegang tot dat gebied is beperkt. Pas sinds kort mogen internationale organisaties er naar binnen. De OVSE kan er maar beperkt opereren. Het is een gebied waar mensenrechten worden geschonden en huizen vernield.”

Waardoor kunnen die misstanden gebeuren?

„Het grootste probleem is dat de Russische militairen geen orde kunnen handhaven in het door hen bezette gebied. Terwijl ze daar wel verantwoordelijk voor zijn. Als zij zich terugtrekken, zwerven er nog altijd irreguliere Zuid-Osseetse eenheden rond.”

Er gaan in diplomatieke kringen in Tbilisi geruchten dat president Saakasjvili een nieuwe militaire actie zou willen uitvoeren in de Zuid-Osseetse gebied Achalgori, waar vooral Georgiërs wonen. Bent u daarvan op de hoogte?

„De Achalgori-regio is op dit moment het gevaarlijkste gebied. De situatie is er zeer gespannen. Het heeft nooit deel uitgemaakt van het conflict, omdat het altijd al door Georgië werd bestuurd. Maar nu wordt het beheerst door Zuid-Osseetse milities, die blij zijn met hun Russische beschermers. De lokale Georgische bestuurders zijn het gebied uitgezet, maar de Georgische bevolking woont er volgens ons nog altijd. Iedere mate van geweldsgebruik in de Achalgori-regio is in hoge mate verontrustend. Ik hoop maar dat beide partijen goed zullen nadenken over de gevolgen van zo’n stap.”

Heeft de EU nog vertrouwen in president Saakasjvili als een stabiele factor in Georgië?

„De EU werkt op een zeer vruchtbare en succesvolle wijze samen met de Georgische regering. Het belangrijkste voor iedereen is dat de situatie in Georgië zo snel mogelijk normaliseert.”

Hecht de EU geloof aan het recente bewijsmateriaal dat Georgië onlangs heeft overlegd, waaruit zou blijken dat Rusland een overval op Georgië wilde plegen (de opnames van telefoongesprekken tussen Zuid-Osseetse militairen over Russische troepen die al voor het Georgische bombardement op Tschinvali Zuid-Ossetië binnentrokken)?

„Het is niet zo vruchtbaar om ons nu te richten op wat er in die paar uur in de nacht van 7 op 8 augustus is gebeurd. Veel relevanter is de hele keten van gebeurtenissen die tot de spanningen heeft geleid. Want als de oorlog niet op de zevende augustus was uitgebroken, dan was er op de tiende wel iets anders gebeurd waardoor het mis was gegaan. Beide partijen hebben elkaar voortdurend geprovoceerd. Uiteindelijk hebben ze hun kans gegrepen, blij als ze waren dat ze eindelijk iets konden doen.”

Hoe ziet de toekomst van Zuid-Ossetië en Abchazië eruit? Zal Georgië die gebieden ooit nog terugkrijgen?

„Ik kan niet in de toekomst kijken om te zien wat de gesprekken in Genève zullen opleveren, die binnenkort beginnen. Maar ik weet wel dat het moeizame onderhandelingen worden. De gesprekken gaan over stabiliteit en veiligheid in de regio en niet over de toekomstige status van de gebieden. Het feit dat Zuid-Ossetië en Abchazië zichzelf onafhankelijk hebben verklaard maakt de zaken alleen maar gecompliceerder.”