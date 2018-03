Minister Japan weg na rijstschandaal

Tokio, 19 sept.De Japanse minister van Landbouw is vandaag afgetreden vanwege een schandaal over verrotte en met verdelgingsmiddel bespoten rijst. Het ministerie van Seiichi Ota heeft de rijst gedistribueerd terwijl ze sinds 2007 wist dat die niet geschikt was voor menselijke consumptie. Ota zei dat hij het niet nodig vond ”om er te veel ophef over te maken”. Japanse consumenten ontdekten de afgelopen weken pas dat de rijst verrot en bespoten was. De rijstwas bedoeld voor gebruik in industriële producten, zoals lijm. In plaats daarvan werd diegedistribueerd voor consumptie. Er tot nu toe geen berichten over mensen die ziek zijn geworden door het eten vande rijst.